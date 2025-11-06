為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台中大安肉品市場明天拍賣2270頭豬 豬隻開始進場了

    2025/11/06 18:05 記者歐素美／台中報導
    運豬車都經消毒後再進入大安肉品市場。（大安區農會提供）

    非洲豬瘟疫情清零，今天（6日）中午起解除活豬禁運，台中市大安肉品市場下午4點半開始有業者載運豬隻進場，大安區農會總幹事蔡建宗說，明天上午10點開始豬隻拍賣，約2270頭，農會今天下午公開抽籤分流，以往年節大安肉品市場屠宰量2000多頭，應該不會塞車。

    大安區農會總幹事蔡建宗說，恢復豬隻拍賣與屠宰首日，大安肉品市場共分配到2270頭豬，為免大家擠成一團，農會今天下午抽籤分流，1到1200號的業者下午陸續將豬隻運進大安肉品市場，等候明天上午10點拍賣。

    蔡建宗說，目前最重要的是清潔防疫消毒，動保處下午派員協助，警方也到場協助維護秩序，農會員工也一再演練，以保證明天大安肉品市場正常拍賣及電宰。

    蔡建宗說，以往年節時，大安肉品市場屠宰量最高即達2000多頭，從未塞車，這次2270頭，相信也可以順利完成電宰不塞車。

    大安肉品市場於6日下午即有豬隻陸續進場，現場人員並進行清消，以確實做好防疫。（大安區農會提供）

