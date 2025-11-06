為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    知道「注音輸入法」的英文嗎？ 網友意外發現笑稱：有點可愛

    2025/11/06 18:15 即時新聞／綜合報導
    「注音輸入法」是台灣民眾使用電腦時，最習慣的輸入法之一。（即時新聞擷圖）

    「注音輸入法」是台灣民眾使用電腦時，最習慣的輸入法之一。（即時新聞擷圖）

    「注音輸入法」是台灣民眾使用電腦時，最習慣的輸入法之一。有網友在設定電腦時，意外發現此輸入法的英文是「Microsoft Bopomofo（音同ㄅㄆㄇㄈ）」，讓他笑稱「有點可愛」，文章曝光引發熱議。

    一名網友昨日在Threads上發文，貼出一張寫著「Microsoft Bopomofo」的電腦輸入法設定截圖，他也笑稱：「剛剛在設定電腦才發現，注音輸入的英文是這個，感覺有點可愛。」

    文章PO出後引發網友熱議，紛紛留言表示：「有台灣狗語」、「唸出來好像魚在吐泡泡」、「ㄅㄆㄇㄈ」、「我還唸出來 好喜歡喔」、「好好玩」、「很棒的分享！」

    也有網友科普指出，注音符號外文有兩種，一個是「Bopomofo」，另一個是「Zhuyin Fuhao」（音同：注音符號）。「兩者皆是用音譯，前者命名方式類似拉丁字母alphabet取自頭兩個字母AB的前身希臘字母alpha與beta，後者就是直接音譯。Bopomofo可能是注音二式、國語羅馬字、漢語拼音或通用拼音；Zhuyin Fuhao則是漢語拼音。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播