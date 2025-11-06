知道「注音輸入法」的英文嗎？ 網友意外發現笑稱：有點可愛

「注音輸入法」是台灣民眾使用電腦時，最習慣的輸入法之一。（即時新聞擷圖）

「注音輸入法」是台灣民眾使用電腦時，最習慣的輸入法之一。有網友在設定電腦時，意外發現此輸入法的英文是「Microsoft Bopomofo（音同ㄅㄆㄇㄈ）」，讓他笑稱「有點可愛」，文章曝光引發熱議。

一名網友昨日在Threads上發文，貼出一張寫著「Microsoft Bopomofo」的電腦輸入法設定截圖，他也笑稱：「剛剛在設定電腦才發現，注音輸入的英文是這個，感覺有點可愛。」

請繼續往下閱讀...

文章PO出後引發網友熱議，紛紛留言表示：「有台灣狗語」、「唸出來好像魚在吐泡泡」、「ㄅㄆㄇㄈ」、「我還唸出來 好喜歡喔」、「好好玩」、「很棒的分享！」

也有網友科普指出，注音符號外文有兩種，一個是「Bopomofo」，另一個是「Zhuyin Fuhao」（音同：注音符號）。「兩者皆是用音譯，前者命名方式類似拉丁字母alphabet取自頭兩個字母AB的前身希臘字母alpha與beta，後者就是直接音譯。Bopomofo可能是注音二式、國語羅馬字、漢語拼音或通用拼音；Zhuyin Fuhao則是漢語拼音。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法