來了來了！活豬上車囉 彰化肉品市場運豬車終於進場

下午3點55分，彰化肉品市場終於迎來首輛從雲林開來的運豬車，載運90頭豬，成為市場解禁後的第一批「上車豬」。（記者陳冠備攝）

非洲豬瘟疫情清零，今（6日）中午正式解除活豬禁運，明（7日）零時起恢復拍賣屠宰。不過，中午解禁後，彰化肉品市場仍一片靜悄悄，下午3點55分終於迎來首輛從雲林開來的運豬車，載運90頭豬，成為市場解禁後的第一批「上車豬」。

午後氣溫炎熱，不少豬農擔心豬隻緊迫或發生意外，遲遲未出車。下午2點左右，一輛載有48頭豬的貨車短暫出現在肉品市場門口，但未進入，而是與另一輛運豬車在路邊接駁。司機透露，這批豬要運往雲林加工廠屠宰，為避免接駁車進入豬場引發防疫疑慮，才選擇在市場外完成轉運。

請繼續往下閱讀...

下午3點55分，彰化肉品市場終於見到真正入場的運豬車。豬隻下車後立即送入隔離場，準備明天拍賣。司機說，趁傍晚氣溫轉涼才出發，運程順利，後續幾天的運輸量可望逐步增加。

彰化肉品市場指出，明天上午10點正式開市拍賣，今晚到明天清晨間會有更多豬車陸續抵達。明天預計拍賣2381頭豬，上午拍賣1221頭、下午拍賣1160頭，4條屠宰線全開。市場預估，下午2點起，消費者就能在全縣各黃昏市場買到久違的新鮮溫體豬肉。

彰化肉品市場直到下午3點55分，終於迎來首輛運豬車，載運90頭豬。（記者陳冠備攝）

非洲豬瘟疫情清零，國內豬肉拍賣市場相隔15天，終於再見活豬。（記者陳冠備攝）

載豬司機將豬關進隔離場，拿起水管沖洗清潔，暫置一夜後，準備明日拍賣。（記者陳冠備攝）

豬隻禁宰15天，豬隻多吃了半個月飼料，體重普遍增加，有的甚至上看130至140公斤。（記者陳冠備攝）

非洲豬瘟疫情清零，解除活豬禁運。（記者陳冠備攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法