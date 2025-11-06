迎旅宿共享趨勢 台南府城最高樓飯店首整合推出「旅遊禮包」

台南遠東香格里拉飯店首度對住宿、早餐及客房升等禮遇做整合性包裝成「旅遊禮包」，讓旅客在使用上能有彈性與共享的便利性。（台南遠東香格里拉飯店提供）

隨著全台最大台北國際旅展將開展及雙11購物節消費氛圍升溫，有些民眾著手規劃年末假期與來年旅遊行程。台南遠東香格里拉飯店於「線上旅展」首度加碼推出「旅遊禮包－美饌假期」，將住宿、早餐及客房升等禮遇一次整合的組合亮相，提供旅客在旅展與購物檔期可提前備妥未來旅遊計畫，也預期成為此次線上旅展的亮點。

台南遠東香格里拉飯店表示，近年國旅以小型團體、家庭與好友同行為主要結構，旅客在規劃行程時重視住宿的彈性及可自由安排的使用方式。本次「旅遊禮包－美饌假期」，將住宿、早餐與升等等項目整合為可彈性分次使用的形式，內含兩張平日住宿券、4張自助早餐單人券，加贈家庭房與高樓層客房升等券各1張及平日提前入住券兩張。

旅客可依行程自由拆分，亦可與親友共同分用，適用於雙人度假、好友小旅行或家庭出遊等多種情境，回應民眾對旅宿市場「共享與彈性」的使用需求。

台南遠東香格里拉「線上旅展」同時推出多款住宿與餐飲優惠組合，住宿最低21折起、餐飲優惠券最低76折起。住宿部分包括豪華閣貴賓廊禮遇客房、高樓層房型與1房1廳雅仕套房，另有可週末使用的彈性住宿組合；餐飲則提供遠東Cafe自助餐券、醉月樓烤鴨饗宴及跨餐廳通用的聯合餐飲抵用券，適用於節慶聚會、家庭聚會與企業尾牙活動。

飯店觀察表示，近兩年旅客多以慢旅與在地飲食文化為旅遊重點，入住天數與回訪比例都較以往提升，顯示深度旅遊需求持續擴大。此次住房優惠至 11 月 25 日止；餐飲優惠券至 11 月 30 日，民眾可透過線上旅展專區 https://sltn.tw/OAKmJ 選購。

