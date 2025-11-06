鳳凰颱風形成 南市府：下週颱風可能北轉接近台南

鳳凰颱風形成，南市水利局派員督導抽水站維護現況，確保抽水站功能正常。（南市水利局提供）

原熱帶性低氣壓（TD29）於今天凌晨2時發展為今年第26號颱風「鳳凰」。南市水利局表示，依目前資料顯示，下週颱風可能北轉接近本市，且在東北季風相互影響下，沿海可能有8級以上陣風，須留意有致災降雨可能。

依據中央氣象署預報分析顯示，鳳凰颱風10日行進至台灣南方呂宋島的位置，後期路徑有北轉趨勢，不排除接近台灣附近海面及發布海上警報可能。市長黃偉哲今天提醒民眾出門務必注意天氣變化及行車安全，並指示水利局加強檢查各項防汛整備措施工作要持續不間斷。

南市水利局表示，已通知各公所及權管單位進行側溝加強巡檢及滯洪池預洩降工作。另為確保抽水站功能皆正常，也派員抽查督導抽水站維護現況，針對機組抽水功能、抽水站周邊設備功能、抽水站油槽油量存量等項目加強檢核。另外，各區公所及水利局已備妥約23萬砂包，並將3600多片防水擋板分發予32個區公所及社區，視天氣及實際情形運用。

水利局說，因應颱風可能來襲，料敵從寬，已再增購58部移動式抽水機投入防汛，六塊寮排水防汛缺口已完成。籲請市民朋友可多加利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災，也可利用水情APP通報排水路需要清淤地點。

