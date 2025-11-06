台南來亞大樓震損成危樓 年底或明年初市府代位拆除

台南市中西區「來亞大樓」今年初地震後導致大樓外牆磁磚及部分女兒牆剝落，影響公共安全，工務局說，將儘速完成拆除。（讀者提供）

台南市中西區「來亞大樓」1月30日因地震導致大樓外牆磁磚及部分女兒牆剝落，砸毀路邊2輛汽車。市議員陳怡珍今天質詢指出，事件發生至今已9個月，危樓仍矗立原地，影響周邊居民與商家安全與生活品質，要求儘速拆除。

工務局長陳世仁答詢說，因拆除工法複雜、需克服安全與技術問題，導致第一次發包未果，目前拆除工程第二次發包作業正在評選階段，預計近期決標，確定將由市府代位拆除，於11月15日召開內部會議討論進場作業，目標在年底或明年初完成拆除。

請繼續往下閱讀...

陳怡珍說，目前該棟大樓拆除工期預估需3至4個月，對周邊環境造成長期衝擊，要求財稅局應研議針對受影響住戶與店家的地價稅、房屋稅及營業稅予以減免，以降低民眾負擔。

財稅局則說，依據相關法規之規定，對於位於重大工程施工範圍內，包含地價稅、房屋稅等，若受施工影響確有事實者，皆可依規定辦理減免。後續將與工務局確認本案施工期程及影響範圍，研議具體減免方案，期盼在確保公共安全的同時，也兼顧周邊居民與商家的權益，降低工程對地方生活與經濟活動的影響。

工務局說，本案總經費約4500萬元，於11月4日發包先保留決標，預計11月15日前邀集相關單位確認強制拆除程序，並於預備金核准後辦理決標及後續拆除作業，將持續督促施工單位加速進場，以維護市民安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法