    首頁 > 生活

    東北角芒花季將登場 「台灣好行」套票可遊九份、福隆與壯圍

    2025/11/06 17:07 記者盧賢秀／新北報導
    東北角芒花季即將登場，東北角風管處，可串聯九份、福隆和壯圍。（東北角風管處提供）

    東北角芒花季即將登場，東北角風管處，可串聯九份、福隆和壯圍。（東北角風管處提供）

    東北角芒花季即將登場，東北角風管處推出套票，可串聯九份、福隆和壯圍。（東北角風管處提供）

    東北角芒花季即將登場，東北角風管處推出套票，可串聯九份、福隆和壯圍。（東北角風管處提供）

    民眾購買套票暢遊九份和福隆等地，還有住宿等優惠。（記者盧賢秀攝）

    民眾購買套票暢遊九份和福隆等地，還有住宿等優惠。（記者盧賢秀攝）

    〔記者盧賢秀／新北報導〕東北角山巒銀白芒花開始搖曳，觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（以下簡稱東北角風管處）將舉辦「草嶺古道芒花季」，東北角風管處推出「台灣好行東北角套票」，串聯「856黃金福隆線」、「綠19宜蘭東北角海岸線」與「綠18壯圍沙丘線」3大經典路線，民眾可以遊九份老街、福隆及壯圍沙丘生態園區，1票暢遊山海美景。

    東北角風管處指出，今年草嶺古道芒花季將於月底舉行，福隆與大里遊客中心設置芒花主題打卡點，並推出「芒著走・花時間市集」及創意手作體驗活動，民眾可以走古道賞花、逛市集，感受東北角秋日的浪漫氛圍。

    東北角風管處推出「台灣好行東北角套票」，串聯「856黃金福隆線」、「綠19宜蘭東北角海岸線」與「綠18壯圍沙丘線」3大經典路線，讓旅人順遊九份老街、福隆及壯圍沙丘生態園區，一票玩遍東北角的重要景點。

    「台灣好行東北角套票」結合地方商家、旅宿與文化體驗，內容涵蓋漁港走讀小旅行、福隆騎旅體驗、壯圍親子農場活動等多元主題，民眾可依興趣自由選擇，探索東北角豐富的自然與人文風景。

    購買任一「台灣好行東北角套票」即可當日暢遊3線，有合作商家餐飲、住宿及商品許多優惠，票價從350元到1790元不等。「台灣好行東北角套票」民眾可洽購票平台雄獅旅遊Accupass

