    首頁 > 生活

    豬肉解禁上演「搶肉大戰」？南投豬農喊話攤商別漲價

    2025/11/06 17:15 記者劉濱銓／南投報導
    活體豬隻運送解禁，為防溫體豬重新開賣上演「搶肉大戰」，南投豬農呼籲零售市場豬肉攤別漲價，以維豬農、消費者雙贏。（記者劉濱銓攝）

    台中市非洲豬瘟疫情未擴大，今起全國恢復活體豬隻運送，南投縣養豬協會表示，為達成豬農、消費者雙贏，防止「搶肉大戰」，呼籲豬肉攤商在解禁初期，避免抬高零售價，即便市場需求孔急，以及全台有30多萬頭豬待出貨，但因中央會穩定出豬，希望過渡期豬肉商互相體諒、別漲價，以穩定豬價。

    南投縣養豬協會理事長詹堯揮表示，非洲豬瘟爆發前，全國每天豬肉需求約2.5萬頭，惟禁運期間已累積30多萬頭，目前亟待出豬，市場需求也相當急切，但為避免豬價崩盤，中央也將進行控管，之後每天出豬不會超過3萬頭，相較疫前每日2.5萬頭的需求，利用每天多出豬5000頭，逐步滿足禁運期間的缺口。

    詹堯揮也說，疫前豬肉每公斤拍賣價約95元，預估在政府管控下，豬價應該波動不大，不過民眾在市場購買的價格則取決於攤商，希望豬肉攤能互相體諒，以維護豬農、消費者雙贏。

    南投豬肉攤商則說，疫前豬肉每台斤190至200元，鄉下地方每台斤會再便宜20元，預計屆時拍賣價每公斤會落在100元左右，加上中秋節過後，屬於豬肉市場的淡季，到時溫體豬肉重新開賣，零售價格波動應該不大。

