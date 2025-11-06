雲林肉品市場明天開拍2650頭豬 中午過後就有溫體豬可買

第一波載豬車今天下午3點抵達雲林肉品市場。（記者李文德攝）

國內豬隻今天中午起恢復活體運送，養豬大縣雲林的肉品市場下午3點開放豬隻進場。總經理黃加安說，明天提早一小時開拍，約午後就有新鮮溫體豬，而15天未進場豬隻累積約3萬隻，預估每天拍賣頭數約2600頭，預估3個月才能完全消化未進場豬隻。

雲林肉品市場下午3點起開放豬隻進入，第一輛載豬車準時入場，甫進入門口，肉品市場人員先對車子消毒後再秤重，讓車輛得以入場。貨車司機說，從虎尾鎮載20多隻豬進場，有發現每頭豬看起來塊頭有比較大。

黃加安說，禁運載令15天內，肉品市場每天針對拍賣場、待宰、屠宰區、周邊道路設施等全區性清消，明天開拍後也會依照以往慣例，天天消毒。

黃加安估計，以往肉品市場每日約有2400頭豬拍賣，因15天禁運禁宰，累計約3萬頭豬未進入市場拍賣，農業部也要求各肉品市場明天起增加10％交易頭數，因此，這段期間市場調配人員與豬農、承銷商協調數量，明天起約有2650頭毛豬要拍賣，大約中午過後，民眾就有產地直送的新鮮溫體豬可以購買。

黃加安指出，以往肉品市場約早上9點40分開始拍賣，因應進場頭數增加，因此提前1小時，大約7個多小時就能將豬隻拍賣完成，以利後續屠宰作業。

黃加安說，過去15天約有3萬頭豬未進入市場，預估接下來3個月雲林肉品市場每天有2600頭豬進場，市場與豬農、承銷商、冷凍業者協調調配，確保能夠穩定市場供應，加工冷凍廠原本每週六休息不採購，配合這次總量管制政策，決定週六照常採購，希望豬農能夠依據填報的頭數秩序出豬，避免恐慌式大量出豬，影響拍賣價格，如未依報填報頭數者，將以往例最後拍賣。

黃加安說，在禁運禁宰祭出前，毛豬每公斤拍賣均價約97到100元，對於供給雙方能夠穩定市場保持樂觀，估計明天均價不會大漲或大跌，肉品市場將持續與業者保持聯繫，確保供應穩定與豬農收益。

第一波載豬車今天下午3點抵達雲林肉品市場，市場人員先消毒。（記者李文德攝）

第一波載豬車今天下午3點抵達雲林肉品市場。（記者李文德攝）

