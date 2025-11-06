為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新北養豬場違規餵廚餘 非洲豬瘟中央應變中心：最重將撤照

    2025/11/06 16:55 記者楊媛婷／台北報導
    非洲豬瘟中央災害應變中心5日於農業部防檢署召開記者會，農業部長陳駿季（右起）、農業部防檢署長杜麗華、農業部防檢署組長林念農等人出席，說明疫情最新情況。（記者羅沛德攝）

    非洲豬瘟中央災害應變中心宣布解封，廚餘則持續禁用，卻有新北廚餘養豬場日前仍違規使用廚餘養豬，應變中心今（6日）表示，該養豬場所有豬隻移動管制、禁上市，也強調這類違規的廚餘養豬場將不提供飼料差額與油資補貼，最重還會撤銷畜牧登記證。

    隨國內爆發首例非洲豬瘟疫情，農業部祭出全國禁用廚餘等措施，新北市動保處人員日前查獲當地有養豬場卻持續使用廚餘養豬，該廚餘甚至沒有蒸煮。

    農業部長陳駿季在應變中心記者會上表示，將針對該違規養豬場豬隻移動管制，也就是要經過嚴密監控後一段時間才可以上市，另原本都有提供飼料差額與油資補貼，針對這類違規豬場不會給予任何寬貸，將不再提供補助，違規養豬戶最重還會處以撤照；他表示，違規養豬場單純為謀求私益卻對整體產業做出不可原諒之事，已建議新北市政府採最重懲罰。

    陳駿季表示，經中央疫調後發現，主要的病源就來自未蒸煮完全的廚餘，只要還沒辦法滿足廚餘徹底落實蒸煮、即時監控、法令完備三大要件前，目前全國仍維持禁止使用廚餘養豬。

    非洲豬瘟中央災害應變中心5日於農業部防檢署召開記者會，農業部長陳駿季等人出席，說明疫情最新情況。（記者羅沛德攝）

