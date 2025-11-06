為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    丹娜絲風災慰助金 嘉市屋損面積20平方公尺以下補助2萬

    2025/11/06 16:44 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉市議員王浩（右）針對「丹娜絲」 颱風風災家園復原慰助金通過核發率不到4成，質詢民政處長林家緯（左）。（記者丁偉杰攝）

    嘉市議員王浩（右）針對「丹娜絲」 颱風風災家園復原慰助金通過核發率不到4成，質詢民政處長林家緯（左）。（記者丁偉杰攝）

    嘉義市7月「丹娜絲」颱風風災家園復原慰助金申請，截至10月29日止，共申請1387戶，已核發550戶，通過核發率不到4成，今天市府民政處長林家緯在議會表示，大多數未通過審核的住屋損壞面積為未達20平方公尺，市府已於10月30日公告中央修正方案，將依修正方案進行補發慰助金，每戶2萬元。

    林家緯說，風災過後，行政院原公告屋頂及外牆損壞面積合計達20平方公尺以上、未達100平方公尺者，補助5萬元；屋頂及外牆損壞面積合計達100平方公尺以上者，補助10萬元。行政院9月初再宣布新增對20平方公尺以下災損住宅的修繕慰助金，市府10月下旬收到公文後，於10月30日公告，除了中央1萬元，市府再加碼1萬元，共補助2萬元，延長受理日期至11月28日。

    議員張秀華今在定期會質詢說，「全市通過核發率不到4成，市府審核標準為何？」林家緯說，市府秉持審核從寬原則，只要提供受損照片可供認定即可，若有疑慮才到場現勘。

    議員王浩質詢說，風災過後3個多月來，慰助金發放資訊混亂，甚至與鄰近嘉縣、南市不同調，以屋損未達20平方公尺慰助金為例，南市7月16日公告補助1萬元、嘉縣7月19日公告補助5千元，嘉市卻遲至10月30日才公告，不少災民抱怨「隔了3個月要怎麼樣再把之前的照片再找出來？造成申請上的困難及權益受損。」

    市府則回應表示，中央「分段式」發布補助訊息，對地方政府造成實務操作上的混淆與壓力。

    嘉市議員張秀華（右）質詢民政處長林家緯（左）「全市通過核發率不到4成，市府審核標準為何？」（記者丁偉杰攝）

    嘉市議員張秀華（右）質詢民政處長林家緯（左）「全市通過核發率不到4成，市府審核標準為何？」（記者丁偉杰攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播