為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    農業部每週開調配會議 延遲上市豬隻估明年3月底前可消化

    2025/11/06 16:34 記者楊媛婷／台北報導
    今日中午12時後恢復活豬運載，7日凌晨零時開放拍賣、屠宰、屠體運輸，對於延遲上市的豬隻，農業部長陳駿季（右1）評估，大約在明年3月底前應該就可消化完畢。（記者羅沛德攝）

    今日中午12時後恢復活豬運載，7日凌晨零時開放拍賣、屠宰、屠體運輸，對於延遲上市的豬隻，農業部長陳駿季（右1）評估，大約在明年3月底前應該就可消化完畢。（記者羅沛德攝）

    因已達清零目標，今日中午12時後恢復活豬運載，7日凌晨零時開放拍賣、屠宰、屠體運輸，非洲豬瘟中央災害應變中心今（6日）表示，將每日監控豬價，機動啟動冷凍分流，明年3月底前每週召開調配會議，議定每日上市頭數，若預供量大於上市數，會抽籤出豬登記資格。

    隨國內發生非洲豬瘟疫情，農業部祭出15天禁運禁宰措施，預計將多出35萬到39萬頭毛豬，隨豬市將開市，為穩定豬價，農業部畜牧司長李宜謙在應變中心記者會表示，將適時啟動冷凍分流，並且在明年3月底前每週和肉品市場與產業舉行調配會議，議定每日上市頭數，如果預供量大於上市頭數，會用抽籤方式決定出豬的登記資格，若豬農連續2天未獲登記資格，次日將優先安排。

    為鼓勵共同運銷出豬，李宜謙指出，所有豬農都可加入合作社、或農會體系登記者，優先出豬，並從11月7日起到明年3月31日前免收手續費。

    對於延遲上市的豬隻，農業部長陳駿季評估，大約在明年3月底前應該就可消化完畢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播