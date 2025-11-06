農業部每週開調配會議 延遲上市豬隻估明年3月底前可消化

今日中午12時後恢復活豬運載，7日凌晨零時開放拍賣、屠宰、屠體運輸，對於延遲上市的豬隻，農業部長陳駿季（右1）評估，大約在明年3月底前應該就可消化完畢。（記者羅沛德攝）

因已達清零目標，今日中午12時後恢復活豬運載，7日凌晨零時開放拍賣、屠宰、屠體運輸，非洲豬瘟中央災害應變中心今（6日）表示，將每日監控豬價，機動啟動冷凍分流，明年3月底前每週召開調配會議，議定每日上市頭數，若預供量大於上市數，會抽籤出豬登記資格。

隨國內發生非洲豬瘟疫情，農業部祭出15天禁運禁宰措施，預計將多出35萬到39萬頭毛豬，隨豬市將開市，為穩定豬價，農業部畜牧司長李宜謙在應變中心記者會表示，將適時啟動冷凍分流，並且在明年3月底前每週和肉品市場與產業舉行調配會議，議定每日上市頭數，如果預供量大於上市頭數，會用抽籤方式決定出豬的登記資格，若豬農連續2天未獲登記資格，次日將優先安排。

為鼓勵共同運銷出豬，李宜謙指出，所有豬農都可加入合作社、或農會體系登記者，優先出豬，並從11月7日起到明年3月31日前免收手續費。

對於延遲上市的豬隻，農業部長陳駿季評估，大約在明年3月底前應該就可消化完畢。

