為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    月薪3萬壓力大到生病！女畢業生哀嘆「醫生都勸她辭職」

    2025/11/06 17:20 即時新聞／綜合報導
    台灣低薪問題長年引發社會爭議，不少人的薪水仍停留在十年前的水準，跟不上物價、房價上漲的速度，讓儲蓄變成「不可能的任務」。示意圖。（資料照）

    台灣低薪問題長年引發社會爭議，不少人的薪水仍停留在十年前的水準，跟不上物價、房價上漲的速度，讓儲蓄變成「不可能的任務」。示意圖。（資料照）

    台灣低薪問題長年引發社會爭議，一名剛畢業不久的女網友發文，訴說自己為了累積經驗，入職一間僅開出3萬月薪的公司，但因工作壓力大，每個月都得看醫生、吃藥紓壓，貼文曝光後掀起網友熱議，許多人心疼直呼：「3萬還被罵到生病，不值得！」

    原PO在Dcard發文表示，自己出身普通家庭，畢業後為了早點累積工作經驗，選擇一份月薪3萬的工作，「不像大家說沒有5萬不工作」。但她坦言，雖然願意吃苦，現實卻比想像殘酷。

    她透露，公司已經五年沒請新人，老闆動不動就飆罵、威脅解雇。她還説到自己除了要繳房租、孝親費外，每月工時壓力也讓她身心俱疲，「畢業一年，存款連10萬都沒有，壓力大到每個月都要看醫生吃藥」。醫師得知後也驚訝地說：「才區區3萬，被辭退就算了。」但她無奈表示，現在連低薪工作都一位難求，「我去年畢業時，應徵開27470的公司都要三輪面試，有50個人來搶。」

    這篇貼文曝光後，引發上千名網友留言關心，不少人勸她「別委屈自己」，也直言：「月薪3萬閉著眼睛都找得到，不值得做到生病」、「手搖飲、保全都比這多」、「領3萬被罵還要吃藥，真心不值得」。

    也有網友建議她應「選對產業、盡早轉職」，指出：「剛畢業最重要的是進對行業，別讓別人的地板變成妳的天花板。」另有人補充：「現在公司越小越靠北，大公司雖然薪水一樣低，但福利跟環境都好多了。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播