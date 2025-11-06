月薪3萬壓力大到生病！女畢業生哀嘆「醫生都勸她辭職」

台灣低薪問題長年引發社會爭議，不少人的薪水仍停留在十年前的水準，跟不上物價、房價上漲的速度，讓儲蓄變成「不可能的任務」。示意圖。（資料照）

台灣低薪問題長年引發社會爭議，一名剛畢業不久的女網友發文，訴說自己為了累積經驗，入職一間僅開出3萬月薪的公司，但因工作壓力大，每個月都得看醫生、吃藥紓壓，貼文曝光後掀起網友熱議，許多人心疼直呼：「3萬還被罵到生病，不值得！」

原PO在Dcard發文表示，自己出身普通家庭，畢業後為了早點累積工作經驗，選擇一份月薪3萬的工作，「不像大家說沒有5萬不工作」。但她坦言，雖然願意吃苦，現實卻比想像殘酷。

請繼續往下閱讀...

她透露，公司已經五年沒請新人，老闆動不動就飆罵、威脅解雇。她還説到自己除了要繳房租、孝親費外，每月工時壓力也讓她身心俱疲，「畢業一年，存款連10萬都沒有，壓力大到每個月都要看醫生吃藥」。醫師得知後也驚訝地說：「才區區3萬，被辭退就算了。」但她無奈表示，現在連低薪工作都一位難求，「我去年畢業時，應徵開27470的公司都要三輪面試，有50個人來搶。」

這篇貼文曝光後，引發上千名網友留言關心，不少人勸她「別委屈自己」，也直言：「月薪3萬閉著眼睛都找得到，不值得做到生病」、「手搖飲、保全都比這多」、「領3萬被罵還要吃藥，真心不值得」。

也有網友建議她應「選對產業、盡早轉職」，指出：「剛畢業最重要的是進對行業，別讓別人的地板變成妳的天花板。」另有人補充：「現在公司越小越靠北，大公司雖然薪水一樣低，但福利跟環境都好多了。」

