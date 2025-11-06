健保補充保費改革惹民怨 10大QA一次看懂

補充保費改革惹怒股民，衛福部長石崇良今天今上火線說明。（記者方賓照攝）

衛福部近日拋出健保補充保費改革，擬對股利、利息、租金改採「年度結算」，一年累計逾2萬元，徵收2.11％，引發小資族炸鍋，「自由時報」整理出健保補充保費改革10大QA重點，一次帶你看懂哪些族群受影響、怎麼算、為什麼要改，以及政府如何回應「搶錢」質疑。

背景

現行二代健保除了一般保費外，對6項特定所得金額達2萬元以上者，收取2.11％補充保費，上限為1000萬元，項目包含「獎金、兼職所得、執行業務收入、股利、利息、租金」。衛福部近日拋出三大修法方向，一是股利、利息、租金改採「年度結算」；二是單筆扣繳上限從1000萬元提高到5000萬元；三是獎金起徵點統一為「最低薪資4倍」。

Q1：為什麼要修補充保費制度？

A：健保主要靠薪資繳費，但隨著人口老化、少子化、勞動人口下降，「若只靠上班族繳保費，會越來越吃緊。」衛福部長石崇良說，改革是為了讓有能力的人多繳一點，讓健保財源更穩健。

Q2：什麼是「年度結算」制？

A：目前利息、股利、租金是「單筆計算」，許多人將收入拆單避稅，未來若改為「年度加總」，一年合計超過2萬元就要繳2.11%。

例如，每月利息1.9萬元，一年共22.8萬元，22.8萬×2.11%＝約4800元。

此項改革影響約480萬人，估可增加100億至200億元健保收入。

Q3：為何要調高單筆扣繳上限？

A：現行補充保費以1000萬元為上限、費率2.11%，最高繳約21萬元，超過部分不再課徵。新制將把上限提高到5000萬元，主要針對高額股息與租金收入者，約影響1000人，估可增加約6億元健保收入，屆時最高補充保費約100萬元，讓有能力者多盡一分力，協助健保永續。

Q4：為什麼獎金門檻要修？

A：現在每個人起徵點不同，高薪者要領到40萬才繳，低薪者12萬就得繳，明顯不公平。修法後將統一以「最低薪資4倍」為標準，以明年最低薪資是2萬9500元計算，獎金超過11.8萬元就要繳補充保費。預估影響約200多萬人，可增加70到80億元健保收入。

Q5：領兩個月的「年終獎金」就得多繳補充保費？

A：若月薪6萬元、年終2個月等於12萬元，超過11.8萬元門檻，要繳約40元補充保費。

Q6：會不會重演1989年「證所稅」風暴、衝擊股市？小資族或ETF投資人會受影響嗎？

A：若一年內利息、股利、租金合計未達2萬元，不會被課徵補充保費；若年股利3萬元，只需針對超過門檻的1萬元部分，按2.11%計算，約繳211元。

石崇良提到，雖尚未正式與金管會討論，但已請教多位財務專家，「普遍認為不會對股市造成太大影響」。也會再研究如何讓小資族「保有小確幸」，他強調，「我們當然不希望影響股市」，目前股利所得約占補充保費收入的兩成，「股市表現好、股利發得多，健保收入也會增加。」

Q7：為什麼不分「賺多」與「賺少」計算？

A：石崇良指出，這確實是可研究的方向，未來會盡量讓制度不傷小資族，但若不改革，保費壓力最終仍會轉嫁到年輕人身上。

Q8：房東未報稅、地下經濟收不到怎麼辦？

A：衛福部坦言，這涉及稅制公平性與所得申報問題，將與財政部研商，強化銀行、券商與租金資料勾稽，避免「乖乖報的人需繳、逃漏的照逃」。

Q9：民眾怎麼看？

A：消息一出，有人抱怨薪水多年未漲、物價卻飛漲，「連年終都要被課」，也有投資人批評股利並非穩賺不賠，「貼息虧錢還要繳費太不合理」。

有理財族冷靜分析，認為費率不高，但改採年結後得自行申報繳費，手續更繁瑣。也有人打算轉向低配息或不配息ETF，減少列入補充保費的金額。

Q10：新制何時上路？

A：修法最快2026年完成、2027年實施。

石崇良強調，政府也會同步加碼投入，包括每年撥補134億、設癌症與罕藥基金共70億，「民眾多繳2元，政府也多繳1元」，盼讓健保永續發展、醫護待遇更合理。

