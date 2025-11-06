為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    鹿港老闆超佛心！肉到吃時方知好 沒肉改由「蝦仁羹麵線糊」代班

    2025/11/06 16:51 記者劉曉欣／彰化報導
    鹿港阿三璋麵線糊沒有溫體豬肉可賣，改派「蝦仁羹」代班。（記者劉曉欣攝）

    鹿港阿三璋麵線糊老闆林政璋說，肉到吃時方知好，沒豬肉就派蝦仁來代班。（記者劉曉欣攝）

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕非洲豬瘟禁運禁宰令將於7日解封，彰化縣鹿港鎮阿三璋麵線糊因為「沒溫體豬肉」，只好緊急改派「蝦仁羹」來代班；因價格不漲，反而更受歡迎，敲碗能夠繼續開賣。老闆林政璋表示，將看反應如何再說！

    　林政璋說，鹿港麵線糊特色就是單純加赤肉，而非坊間的「大腸麵線糊」，這次因為非洲豬瘟而實施15天的豬隻禁運禁宰，庫存的溫體豬肉撐了好幾天，終於用光光了。本來想只賣「清麵線糊」，也就是無肉的麵線糊，但怕顧客無肉不習慣，決定改派蝦仁羹來代班。

    不過，豬肉就算再貴，蝦仁肯定比豬肉更貴，改派蝦仁羹來代班，卻又不能漲價，只能全盤自行吸收。林政璋說，如果民眾要買「清麵線糊」，因為沒有肉，就以加量來因應，不然也可以選擇「蝦仁羹」麵線糊，就以原價供應。大多數的人一聽，幾乎9成都是選「蝦仁羹麵線糊」，覺得有吃有賺到！

    由於豬隻即將解除禁運禁宰，不少人期許業者能夠繼續供應「蝦仁羹麵線糊」，林政璋說，就看顧客反應如何，至少明天（7日）一定還有蝦仁羹麵線糊。

    麵線糊是鹿港人的早餐菜單，各家名店都是一早6點多就開始營業。（記者劉曉欣攝）

