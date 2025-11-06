屏東大武等16部落災時可無人機送藥 最強鄉長：我不會再冒險涉溪

霧台鄉長巴正義7月底冒險涉溪送藥的身影。（巴正義提供）

無人機送藥由衛福部統籌規劃。（衛福部提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年7月底，屏東縣山區大豪雨，霧台鄉大武部落對外交通受阻，鄉長巴正義冒險涉溪送藥到部落給逾30位村民，英勇影片曝光被網友封為「最強鄉長」，但也有人直呼「太危險！」；屏東縣議員黃明賢今（6）日在議會質詢時詢問縣府是否有「無人機送藥」的規劃，衛生局說明，已將霧台鄉大武等全縣16個道路易中斷地區，列入中央推動的「偏鄉災後藥品運送無人機支援計畫」，以利未來有需求時就能立即啟動。

縣議員黃明賢指出，偏鄉地區的醫療困境，並非無解難題，關鍵在於主管機關是否具備前瞻思維與執行決心，「地理的距離」不應等同於「醫療的落差」，霧台鄉長冒險涉水送藥令人怵目驚心，與其讚頌個人的英勇，衛生局更應致力於讓這份英勇不再被需要。必須立即啟動「無人機送藥」的超前部署計畫，系統性地建置包括飛行設備、操作人力、起降場地在內的完整運送網絡，讓緊急藥品配送不再受天候與路況阻斷。

屏東縣府衛生局長張秀君說明，針對無人機送藥，屏縣配合中央推動「偏鄉災後藥品運送無人機支援計畫」，8月已主動盤點有無人機送藥需求的偏鄉部落，包含來義鄉（來義、義林、中丹林）、春日鄉（士文）、泰武鄉（佳興）、霧台鄉（舊佳暮、大武）、獅子鄉（內文、草埔）、瑪家鄉（涼山、佳義）、牡丹鄉（東源、旭海、高士）、三地門（德文、大社）等16個部落，共規劃14個起降點，已提報衛福部，以利未來有需求時就能立即啟動。

霧台鄉長巴正義今天也表示，雖無人機飛行還必須視天候狀況，但是有無人機送藥的規劃還是非常好，以後會配合加強離災措施，遇颱風等天候，會先將慢性病患者等人員撤離到霧台部落，「我以後也不會冒險涉溪送藥了！」

屏東縣議員黃明賢（右）6日質詢時關切無人機送藥議題，衛生局長張秀君（左）說明已配合中央政策提報評估地點。（記者羅欣貞攝）

為凸顯無人機送藥議題，屏東縣議員黃明賢（左）6日請來專業飛手在議場飛了一小段無人機。（記者羅欣貞攝）

