為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰化肉品市場明開拍2381頭豬 黃昏市場下午2點就有溫體肉

    2025/11/06 16:07 記者陳冠備／彰化報導
    溫體豬回來了，彰化肉品市場明（7日）提早一小時開拍。（記者陳冠備攝）

    溫體豬回來了，彰化肉品市場明（7日）提早一小時開拍。（記者陳冠備攝）

    非洲豬瘟疫情清零，國內今（6日）中午解除活豬禁運，明（7日）零時恢復豬隻拍賣與屠宰。彰化肉品市場預計明日提早一小時開拍，共拍賣2381頭豬，預估下午2點，全縣各地黃昏市場就能買到新鮮溫體豬肉。

    彰化肉品市場秘書蔡麗珠表示，截至昨日統計，原先登記拍賣的豬隻數為3300頭，但農業部日前依傳統市場、冷凍廠商等需求與屠宰能量進行調整，核定彰化肉品市場每日拍賣上限為2400頭，明日預計拍賣2381頭，控制在上限內。

    蔡麗珠指出，彰化肉品市場平日交易量約1800至1900頭，明日拍賣數量增加三成，4條屠宰線全開，上午拍賣1221頭、下午拍賣1160頭，預計下午2點起，消費者就能在黃昏市場買到新鮮豬肉。

    豬農游進課表示，15天未出豬，平均每頭豬體重增加約12公斤，光飼料成本就多出450元。他目前有近百頭豬待售，但因市場每日限額，只能分批出豬，每次約40頭，預計需三週才能全數出清。游進課說，疫情前每公斤拍賣價約92元，他預期恢復屠宰後行情仍可維持在90元上下，且因全台市場供應短缺，出豬需求應該不成問題。

    彰化肉品市場預計明日拍賣2381頭豬。（記者陳冠備攝）

    彰化肉品市場預計明日拍賣2381頭豬。（記者陳冠備攝）

    彰化肉品市場秘書蔡麗珠表示，預計下午2點，消費者就能在黃昏市場買到新鮮豬肉。（記者陳冠備攝）

    彰化肉品市場秘書蔡麗珠表示，預計下午2點，消費者就能在黃昏市場買到新鮮豬肉。（記者陳冠備攝）

    豬農表示，15天未出豬，平均每頭豬體重增加約12公斤。（記者陳冠備攝）

    豬農表示，15天未出豬，平均每頭豬體重增加約12公斤。（記者陳冠備攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播