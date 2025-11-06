彰化肉品市場明開拍2381頭豬 黃昏市場下午2點就有溫體肉

溫體豬回來了，彰化肉品市場明（7日）提早一小時開拍。（記者陳冠備攝）

非洲豬瘟疫情清零，國內今（6日）中午解除活豬禁運，明（7日）零時恢復豬隻拍賣與屠宰。彰化肉品市場預計明日提早一小時開拍，共拍賣2381頭豬，預估下午2點，全縣各地黃昏市場就能買到新鮮溫體豬肉。

彰化肉品市場秘書蔡麗珠表示，截至昨日統計，原先登記拍賣的豬隻數為3300頭，但農業部日前依傳統市場、冷凍廠商等需求與屠宰能量進行調整，核定彰化肉品市場每日拍賣上限為2400頭，明日預計拍賣2381頭，控制在上限內。

蔡麗珠指出，彰化肉品市場平日交易量約1800至1900頭，明日拍賣數量增加三成，4條屠宰線全開，上午拍賣1221頭、下午拍賣1160頭，預計下午2點起，消費者就能在黃昏市場買到新鮮豬肉。

豬農游進課表示，15天未出豬，平均每頭豬體重增加約12公斤，光飼料成本就多出450元。他目前有近百頭豬待售，但因市場每日限額，只能分批出豬，每次約40頭，預計需三週才能全數出清。游進課說，疫情前每公斤拍賣價約92元，他預期恢復屠宰後行情仍可維持在90元上下，且因全台市場供應短缺，出豬需求應該不成問題。

彰化肉品市場預計明日拍賣2381頭豬。（記者陳冠備攝）

彰化肉品市場秘書蔡麗珠表示，預計下午2點，消費者就能在黃昏市場買到新鮮豬肉。（記者陳冠備攝）

豬農表示，15天未出豬，平均每頭豬體重增加約12公斤。（記者陳冠備攝）

