南投幸福巴士水里、集集收費上路 明年底跑遍13鄉鎮市

南投「幸福巴士」水里、集集線今起收費營運，預計明年底前全縣13鄉鎮市將完成布建。（記者劉濱銓攝）

南投縣受地理環境影響，許多鄉鎮靠近山區，以致聚落偏遠，大眾運輸不便，南投縣政府為此開辦「幸福巴士」改善偏鄉交通，今年暑假水里、集集線陸續試營運，經過3個月的免收費運行，今起正式收費上路，之後其他鄉鎮也會開辦，預計明年底前13鄉鎮市都能建置完畢。

縣府表示，南投幸福巴士去年在竹山、名間、鹿谷3鄉鎮開始推動，今年擴大服務範圍，7月29日、8月5日先後導入水里鄉、集集鎮，預計明年底前完成全縣13鄉鎮市的建置，盼能改善偏鄉長輩、學生和民眾的通勤狀況，成為當地重要的公共運輸。

水里、集集幸福巴士自試營運以來，皆採免費乘車服務，直到10月31日止，兩地共載送9838人次、發出3083車次，平均每班次載送3人以上，成效不錯，今起正式收費上路，以8公里25元為里程段次收費，超過8公里收二段票，最多計算三段票，65歲以上以半價13元計算，民眾可撥打0800-885-658專線，或以LINE及村里辦公室等管道預約乘車。

南投縣長許淑華表示，水里、集集經過3個月的試營運後，已掌握民眾搭乘大眾交通工具的習慣，可在正式營運後做出最好的調整，期間運行超過3000班次、近萬人乘車，顯示幸福巴士的重要性，有信心明年底完成13鄉鎮市的布建。

