    首頁 > 生活

    每通電話、每個家訪都是愛的行動 退休教師陳雪花榮登「金駝獎」

    2025/11/06 16:01 記者洪瑞琴／台南報導
    退休教師陳雪花投入志工人生已有34年，今年榮獲志工最高榮譽-中華民國第30屆志願服務楷模「金駝獎」。（南市教育局提供）

    家庭是社會的根本，無數志工溫暖推手，默默陪伴家庭走過各種挑戰。其中，志工陳雪花於今年榮獲全國三大獎，志工最高榮譽-中華民國第30屆志願服務楷模「金駝獎」、教育部推展家庭教育績優志工個人獎，以及全國終身學習楷模（教學者組）。三項榮譽同時入袋，象徵她長年投入志願服務的肯定與見證。

    陳雪花是國立新營高中退休教師，自1992年起擔任志工，服務足跡遍及張老師生命專線、家庭教育中心、衛生局、軍隊、外役監與地檢署榮譽觀護人等領域，至今已耕耘超過34年。她笑說，會踏上志工之路，是因為大學時期擔任家教時遭遇挫折，「我覺得自己若有更好的輔導技巧，就能幫助更多人」，因此進修並加入志願服務，從此走上一條充滿愛與陪伴的道路。

    她曾半夜出門家訪中輟生，也配合警方臨檢出動輔導；在衛生局關懷高風險家庭，為弱勢家庭媒合資源；在生命線值大夜班超過20年，聽過無數生命故事。她印象最深的一通電話，是一位罹癌又喪妻、企圖帶兩名孩子輕生的男子。陳雪花以溫暖傾聽與同理陪伴，協助對方穩定情緒並尋求協助，最終讓一家人重獲希望。

    在家庭教育中心服務時，她輔導過一名中輟邊緣學生。對方一開始沉默抗拒，甚至對導師心生怨懟。陳雪花不放棄，每天主動關心，兩年後，孩子終於敞開心房，重新回到校園，考上高職，立志成為廚師。「家庭教育不分場域，只要有需要，我都願意去。」她微笑說。

    南市家庭教育中心表示，志工是推動家庭教育的關鍵力量，從社區到企業、從弱勢關懷到假日夜間服務，都仰賴志工夥伴的投入。陳雪花以愛與專業，陪伴低落生命走回正軌，是台南最動人的教育故事之一。這份榮耀，不僅屬於她，更象徵台南溫暖持續的力量。

