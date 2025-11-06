豬肉解禁！卓揆喊話：週末起盡情享用滷肉飯、肉圓、小籠包

行政院長卓榮泰今天在院會強調，從這個週末開始，我們可以盡情走訪市場或夜市，安心購買各種豬肉，享用包括滷肉飯、肉圓、小籠包等各種台灣美食。（行政院提供）

豬隻禁運禁宰令解除，行政院長卓榮泰今天在院會強調，非洲豬瘟是一種「只會感染豬隻」的動物性疾病；從這個週末開始，我們可以盡情走訪市場或夜市，安心購買各種豬肉，享用包括滷肉飯、肉圓、小籠包等各種台灣美食，大家用實際行動來支持國產豬肉，也期待台灣豬肉能早日重返國際市場。

卓揆表示，由中央疫調小組調查結果顯示，本次非洲豬瘟疫情目前僅發生於台中案例場，屬單一案例，且可能為單一來源病毒，原因是未落實蒸煮之廚餘。截至目前為止，所有訪查及檢驗結果尚未發現其他案例，而場域環境均為陰性，顯示疫情並無擴散跡象。

對於豬肉禁令解除，卓揆說，為避免長時間休市造成的毛豬供需失衡，請農業部審慎執行落實產銷調節措施，務必要穩定市場秩序及價格，保障豬農收益及消費者權益。

卓揆指出，為維護食品衛生安全，請經濟部、農業部、衛福部及地方政府督促屠宰場、肉品市場、運輸車以及豬肉攤商，於7日開市前，確實完成全面清消作業，從屠宰、運輸到市場販售每個環節，都要確保豬肉的新鮮、衛生、安全。

現階段禁運、禁宰措施雖然解封，但防疫工作絕對不能夠放鬆，中央與地方更要緊密合作，對於可能的破口加以盤點、即時強化，也請各地方政府要確實督導轄內豬場，有效落實生物安全措施、自主通報疑似案例，唯有全國上下共同努力，才能杜絕非洲豬瘟。

以實際行動支持台灣豬，卓榮泰昨天也在社群列出數十項解禁後要吃的豬肉餐點，行政院發言人李慧芝說，政院會儘速安排相關行程，讓卓榮泰吃到心心念念的台灣豬。

