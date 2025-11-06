為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台繪師逛文具店發現插圖被盜印 一查進口商是盜版慣犯

    2025/11/06 16:18 即時新聞／綜合報導
    有繪師在逛文具店時，發現自己的圖竟然變成盜印商品，自嘲「解鎖成就」；左為繪師囧紋所繪製的二創作品，右為在文具店發現的盜印商品。（圖取自臉書專頁「Jiong Wen」，本報合成）

    有繪師在逛文具店時，發現自己的圖竟然變成盜印商品，自嘲「解鎖成就」；左為繪師囧紋所繪製的二創作品，右為在文具店發現的盜印商品。（圖取自臉書專頁「Jiong Wen」，本報合成）

    串流平台動畫《Kpop 獵魔女團》爆紅後，吸引許多大朋友、小朋友爭相購買週邊商品，有不肖業者看準這筆商機，從中國平台進口盜版商品，在連鎖文具店販售。日前繪師囧紋在逛文具店時，發現自己的圖被盜印，連忙請店家下架產品，也發文提醒粉絲別買。

    囧紋在個人臉書專頁「Jiong Wen」發文自嘲「算是解鎖另類人生成就」，感謝她的線人粉絲，竟然在文具店發現自己的圖的盜印週邊，經過溝通目前該店家已經下架，如果在其他地方看到也請不要購買，她沒有授權任何店家或廠家使用她繪製的圖片，呼籲粉絲別買，別當冤大頭。

    有粉絲提到該進口商為「盜版慣犯」，經查詢該進口商曾在96年、109年、110年、111年，分別被起訴違反商標法、違反著作權法，仿冒POKEMON商標圖樣遊戲卡片、忍者造型系列積木玩具、復仇者聯盟造型系列積木玩具、Duel Masters遊戲卡、Duel Masters決鬥大師遊戲卡等。

    有粉絲留言提到，很多文具店都會進這些盜版商品，客群可能是給不懂盜版的小朋友，不知情的家長就會拿來當成給孩子的獎勵。另外有書局配合廠商的粉絲說明，應該是進貨廠商要把關有沒有侵權，再提供給書局，畢竟書局非原始進貨單位，無從得知原廠有無侵權。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播