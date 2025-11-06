台繪師逛文具店發現插圖被盜印 一查進口商是盜版慣犯

有繪師在逛文具店時，發現自己的圖竟然變成盜印商品，自嘲「解鎖成就」；左為繪師囧紋所繪製的二創作品，右為在文具店發現的盜印商品。（圖取自臉書專頁「Jiong Wen」，本報合成）

串流平台動畫《Kpop 獵魔女團》爆紅後，吸引許多大朋友、小朋友爭相購買週邊商品，有不肖業者看準這筆商機，從中國平台進口盜版商品，在連鎖文具店販售。日前繪師囧紋在逛文具店時，發現自己的圖被盜印，連忙請店家下架產品，也發文提醒粉絲別買。

囧紋在個人臉書專頁「Jiong Wen」發文自嘲「算是解鎖另類人生成就」，感謝她的線人粉絲，竟然在文具店發現自己的圖的盜印週邊，經過溝通目前該店家已經下架，如果在其他地方看到也請不要購買，她沒有授權任何店家或廠家使用她繪製的圖片，呼籲粉絲別買，別當冤大頭。

請繼續往下閱讀...

有粉絲提到該進口商為「盜版慣犯」，經查詢該進口商曾在96年、109年、110年、111年，分別被起訴違反商標法、違反著作權法，仿冒POKEMON商標圖樣遊戲卡片、忍者造型系列積木玩具、復仇者聯盟造型系列積木玩具、Duel Masters遊戲卡、Duel Masters決鬥大師遊戲卡等。

有粉絲留言提到，很多文具店都會進這些盜版商品，客群可能是給不懂盜版的小朋友，不知情的家長就會拿來當成給孩子的獎勵。另外有書局配合廠商的粉絲說明，應該是進貨廠商要把關有沒有侵權，再提供給書局，畢竟書局非原始進貨單位，無從得知原廠有無侵權。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法