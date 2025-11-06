「依法休假」被判敗訴！台鐵產工台北車站絕食100小時抗議

台鐵產工今起發起在台北車站絕食100小時抗議。（台鐵產工提供）

台鐵產業工會今天（6日）宣布，在台北車站開始為期100小時的絕食抗議，以行動抗議行動控訴最高行政法院的判決無理，「已團結的工人不會再跪回去」，聲援的台灣工人鬥陣總工會也揚言該案沒好好解決，將串聯各工會激烈抗爭。

事件起因是2017年台鐵產工由於與當時台鐵局爭取血汗班表改革、待遇改善，發動「春節依法休假抗爭行動」，以國定假日依法休假方式向台鐵資方施壓，最終雖然成功爭取到班表改制、設置夜點費（夜間津貼）等改善，但有337名員工在後續遭到台鐵局打壓懲處，從此展開長達將近10年的救濟。

台鐵產工表示，這起案件爭點在於，勞動部裁決認為員工應於班表排訂後7天內請假、或於放假日前7天請假，因此認為台鐵局懲處員工不構成打壓。然而勞動法規對於國定假日放假權利，是國定假日勞工無出勤義務，雇主需徵得勞工同意始得出勤，勞動部透過裁決繞過修法，自我限縮勞工國定假日權利。

過程中，台北高等行政法院2度判決產工勝訴，勞動部與台鐵公司卻堅持上訴打壓爭取改革員工，而最高行政法院近期判決出爐，罕見以「自為判決」而非發回更審方式，推翻前述所有判決判產工敗訴。

台鐵產工表示，這是專挑改革勞工打壓意圖明確，判決在相關法規外，附加條件來限縮工會活動規模與範圍，影響未來所有打算爭取的工會，以及認同資方不用經過勞工「明確同意」國假出勤，來限縮勞工國定假日權利，影響數百萬廣大勞工，完全無視勞資關係中勞工請假的弱勢處境。

台鐵產工表示，無法認同這樣完全偏向資方、打壓推動改革勞工的判決，目前除委任律師提起再審、憲法訴訟，窮盡一切司法救濟方式，繼續爭取全台國假權、工會活動權不限縮，也將於從今天上午10時起到11月10日14時止，發起進行為時100小時的絕食抗議。這次行動除了向社會大眾展現產工及336位當事人決心外，要回應最高行、台鐵公司及政府，「因團結改革站起來的台鐵人不會再跪回去」。

