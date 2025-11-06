僅剩200尾「蘭嶼吻鰕虎」身世大翻轉 中山大學發現呂宋島族群大軍

全台灣僅200尾被列保育「蘭嶼吻鰕」，中山大學研究團隊發現廣布菲律賓呂宋島海域。（中山大學提供）

台灣特有種蘭嶼吻鰕虎（Rhinogobius lanyuensis）被列入珍貴稀有的保育類野生動物，學者更認定野外族群僅剩不到200尾；不過，中山大學海洋科學學院院長廖德裕團隊最新的研究發現，蘭嶼吻鰕虎竟在菲律賓呂宋島北部廣泛分布，使台灣的保育出現曙光，是否續列保育動物有討論空間。

中山大學海洋科學系博士生莊維誠率先發現蘭嶼吻鰕虎和菲律賓吻鰕虎外觀相近，他說，2020年意外看到國外知名水族玩家Heiko Bleher在網路發布採集自呂宋島土格加勞（Tuguegarao）的吻鰕虎未鑑定種照片，外型相似吻鰕虎的品種不少，沒有樣本無法成立科學證據。

經過3年後，莊維誠獲菲律賓採樣許可，實驗室組團展開呂宋島的實地調查，從呂宋島北部的卡加延河流域到河口周邊的獨流溪，陸續發現數量驚人的「疑似蘭嶼吻鰕虎」，讓團隊既興奮又驚訝。

研究團隊為求慎重，特地將標本攜回台灣後，再進行生命條碼分析，DNA數據清清楚楚地顯示為同一種生物，這項發現與研究獲刊國際知名期刊《科學數據》（Scientific Data）。

廖德裕說，「呂宋島族群的發現讓我們對蘭嶼吻鰕虎的未來鬆了一口氣」，研究團隊不諱言，經證實，蘭嶼吻鰕虎一舉從台灣特有種保育類，成為橫跨東亞島弧、於菲律賓呂宋島廣泛分布的族群，可解決續存的燃眉之急。

溪流整治工程逐步使蘭嶼當地的溪流水泥化，影響了蘭嶼吻鰕虎的族群大小，曾經粗估僅剩不到200尾，今年初被列為保育類，如今中山大學重大發現，蘭嶼吻鰕虎在呂宋島廣泛分布，是否持續列為保育類，有進一步的探討空間。

中山大學研究團隊到呂宋島調查「蘭嶼吻鰕」。（中山大學提供）

中山大學海科院團隊DNA鑑定，揭蘭嶼吻鰕虎非台灣獨有，獲刊國際知名期刊《科學數據》（Scientific Data）。（中山大學提供）

