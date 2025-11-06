COP30下週巴西舉行 卓榮泰：加速達成「2035年國家自定貢獻」減碳目標

行政院長卓榮泰指出，我國作為國際社會的一份子，應善盡國際責任，將自主遵守「巴黎協定」，接軌國際正式提出「2035年國家自定貢獻」計畫，明確設定低碳台灣轉型里程碑。（行政院提供）

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）下週將於巴西登場，行政院長卓榮泰指出，我國作為國際社會的一份子，應善盡國際責任，將自主遵守「巴黎協定」，接軌國際正式提出「2035年國家自定貢獻」計畫，明確設定低碳台灣轉型里程碑。

針對環境部彭啓明部長於今（6）日行政院會臨時動議提出「2035國家自定貢獻（NDC3.0）減碳目標」報告，卓揆表示，行政院日前已核定20項減碳旗艦行動計畫，請各部會積極推動，加大且加快減碳力道，以「全球共作」精神，回應全球減碳責任。

