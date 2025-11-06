為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    廚餘養豬禁令未解除 農業部：以2週為週期觀察

    2025/11/06 15:02 記者鍾麗華／台北報導
    農業部長陳駿季今天在院會後記者會表示，若要重啟廚餘養豬，目前是以兩週為週期。（行政院提供）

    農業部長陳駿季今天在院會後記者會表示，若要重啟廚餘養豬，目前是以兩週為週期。（行政院提供）

    全台豬肉禁令今起解除，但仍禁止廚餘養豬。農業部長陳駿季今天在院會後記者會表示，期間仍會提供養豬戶飼料價差補貼，若要重啟廚餘養豬，目前是以兩週為週期，中央前進應變所昨已規劃在2週內完成全國434個廚餘養豬場查核，至於解禁3要件包含落實養豬場查核、建置即時監控設備、完備防疫法令。

    農業部宣布，活豬6日中午12時後可運送，7日零時起恢復豬隻拍賣、屠宰與屠體運送。不過，在查核、監控、法令完備前，仍先禁止廚餘養豬。

    對於解除廚餘養豬禁令是否有具體時程，陳駿季指出，前進應變所昨已規劃在2週內完成全國434個廚餘養豬場查核。至於即時監控，現行廚餘養豬照片上傳出現不確實情況，未來為確保溫度、影像可以即時監控，正鼓勵養豬戶盡量安裝監控設備，政府也會提供相關補助。

    環境部環境管理署副署長林左祥補充，廚餘養豬業者應設置溫度以及即時影像的監控設備，溫度探針必須在蒸煮槽，透過監控時間與溫度，且即時傳輸到系統，影像設備須拍攝到蒸煮情形，讓環保單位及時監控查看，若有違規就依據相關資訊告發、處分。

    至於法令部分，陳駿季表示，包含農民有無落實防疫、地方政府稽核作為等，都正研議是否有更嚴重的查處。

    陳駿季說，初步將以2週為週期，觀察相關進度情況，才會重啟廚餘養豬政策，同時也不排除設備已經完備的養豬場，經地方政府同意核發再利用許可後，先完成者先開放廚餘養豬。

