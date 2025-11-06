遭拖行受傷埔里黃牛入籍台南養老 媒人王秋淑：屬牛的幫牛牽起緣分

南投縣議員王秋淑（右）護送埔里黃牛入住「老牛的家」，她很感謝台南市議員李宗翰（左）的大力幫忙。（王秋淑提供）

埔里10歲黃牛遭小貨車拖行受傷，今天在台南市議員李宗翰協助下，由媒人南投縣議員王秋淑陪同，將黃牛送抵「老牛的家」，入籍台南，取了新名字「南哞」。王秋淑完成任務後說，很開心生肖屬牛的自己，能幫埔里牛兒牽起不一樣的緣分。

埔里黃牛被飼主用小貨車拖行要去配種，腳底受傷流血、頸部有勒傷，引發關注。善心人士出手買下，南投縣議員王秋淑、陳宜君及行政院中聯中心代理執行長陳錦倫奔走，台南市議員李宗翰協助，先收為「家中成員」，再以符合「台南牛」身分，入住台南市柳營區的「老牛的家」，王秋淑今天陪同牛兒遷入，「老牛的家」以1萬元買下，王秋淑則加上1萬2000元，回捐給「老牛的家」。

王秋淑說，這隻黃牛今年已10歲，是隻公牛，入籍台南後，李宗翰議員和她為牠取了新名字「南哞」，未來可以安心住下來，看著牠在很好的環境下養老，現在也有了大家的愛心守護，相信「南哞」會更幸福快樂。

埔里受傷黃牛由專車送至「老牛的家」頤養天年。（王秋淑提供）

埔里黃牛2日傍晚腳受傷趴在埔里中正一號橋上，引發社會關注。（資料照，民眾提供）

