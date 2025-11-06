開最低薪嫌新人撐不住！員工護航老闆掀怒火 網酸：28.5K誰要吃苦？

一名員工近日發文抱怨公司新人總是留不住。（示意圖）

台灣隨著少子化問題加劇，企業用工荒日益嚴重。近日一名女網友發文替自家老闆抱不平，直言「現在年輕人太草莓」，抱怨公司怎麼招人都留不住，認為「想領高薪，就該先替公司創造價值」。不過貼文曝光後，立刻引發網友群起砲轟。

原PO在Dcard發文指出，老闆認為新人經驗不足，無法替公司帶來一年100萬元的基本產值，因此只開出法定最低工資2萬8590元，並規定依年度考核結果每年調薪1000元，若考核未過則維持原薪。她並補充，公司採「責任制」，沒有明定加班制度，只要當日交辦工作未完成，就必須留下來做完。

不過原PO也坦言，公司無論怎麼徵人，新人幾乎撐不過一年，最久的也僅待滿三年。老闆因此降低門檻，只要有一年工作經驗即可錄取，但仍留不住人。她感嘆：「現在年輕人抗壓性太低，動不動就離職、嫌東嫌西。」同時強調：「如果能替公司每年賺一百萬，老闆自然願意給四萬薪水。」

貼文一出，立刻引爆網友怒火，留言幾乎一面倒痛批「這薪水對於員工來說離職有什麼感到可惜」、「15年前我在麥當勞打工一個月就有三萬了」、「28000我還不如去打臨時工，一個月月休八天還有33000，還不用扛責任」、「笑死，還以為給了28萬，你們老人那麼肯吃苦就吃啊，反正我不吃」、「基本薪資是要吃啥苦，沒遲到早退就不錯了」。

此外也有網友注意到原PO提到公司採「責任制」，有網友留言指出「『責任制』適用條件非常嚴苛，經常性薪資必須達到15萬，且必須是『監管類』工作，兩者缺一不可」、「所謂責任制沒加班費，根本就是變相剝削」，並質疑原PO的公司已違反勞基法。

