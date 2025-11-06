為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東某國小「2年59件檢舉投訴」 學生及家長疲於接受訪談

    2025/11/06 16:36 記者黃明堂／台東報導
    台東縣議員古志成今天質疑校園檢舉氾濫成風。（記者黃明堂翻攝）

    針對台東縣某國小在兩年內遭受到多達近60件的檢舉投訴案件，台東縣議員古志成今天在議會質詢時，嚴厲指出此情況已嚴重影響學校師生及家長的正常生活，並造成校園內部信任度降低。議員要求教育處長蔡美瑤不應只按「制式流程」處理個案，更應追查如此高頻率匿名檢舉背後潛藏的「真正原因」。

    古志成議員在質詢中指出，該國小在近兩年來，幾乎每週都會有一件檢舉或投訴，總數高達60幾件。他表示，這些檢舉多數為匿名或冒名，且缺乏具體事實或非當事人檢舉，但教育處仍必須依程序受理並啟動調查、訪談與校事會議。

    議員轉述家長陳情內容強調，如此驚人的投訴頻率，已導致學生必須頻繁接受訪談調查，家長也因此受到牽連，甚至無法安心工作。他表示，這股壓力與負擔也使得老師與老師之間、家長對學校的信任度都減低。

    教育處長蔡美瑤回應表示，確實掌握該校從112年至今，累積了59件的陳情案，並坦承這是「惡意的陳情」。她說明，教育處已請督學和科長前往了解校務情況，並強調在處理此類校園事件時，必須依循行政法規及相關辦法，落實依法行政。

    蔡美瑤進一步指出，目前的處理方式包括確認陳情人是否具有真實姓名。她表示，如果投訴內容沒有具體的行為人與內容，處方可以不受理，但本次案件中，投訴人「很聰明」，甚至在回電時有人接聽、能說明，但卻是冒名，這讓案件處理更為棘手。

    古要求教育處必須「追根究底」，查明這些頻繁檢舉背後的核心原因，究竟是來自老師與老師間、校長與老師間，還是老師與家長間的矛盾或問題。議員強調，處方不應將此問題放在一邊不處理，希望教育處對此「特殊的案子」進行「特殊處理」，避免繼續造成學校現場的困擾。

