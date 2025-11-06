觀光署、北市觀傳局參展倫敦旅展 推廣台北大縱走、彩虹友善城市

觀傳局指出，根據交通部觀光署統計，2024年歐洲旅客來台人次近35萬，呈現穩定成長趨勢，其中英國旅客約達6萬7千餘人次，較2022年同期成長約11%，為台灣長程市場中重要來源國。（北市觀傳局提供）

全球第2大旅展「2025年倫敦國際旅展」（World Travel Market London, WTM）在11月4日於倫敦ExCel London 展覽中心盛大登場。台北市政府觀光傳播局攜手交通部觀光署台灣觀光代表團共同參展，今年歐洲市場推廣主軸「Taipei – A City of Layers」，觀傳局在展會中推廣「台北大縱走」展現城市便利交通與親近自然的特質，及象徵城市友好多元的彩虹意象。

觀傳局指出，根據交通部觀光署統計，2024年歐洲旅客來台人次近35萬，呈現穩定成長趨勢，其中英國旅客約達6萬7千餘人次，較2022年同期成長約11%，為台灣長程市場中重要來源國。歐洲旅客偏好結合自然生態與文化的深度行程，台北以文化、山林景色與多元美食構成的生活日常，展現豐富的城市風貌，正好契合歐洲遊客的旅遊喜好。

觀傳局本次參與11月3日在瑞典斯德哥爾摩舉辦的觀光推廣會，向北歐旅遊業者介紹城市的觀光亮點與永續旅遊理念，多位瑞典業者表示，台北結合山林步道、文化體驗與安全友善的旅遊環境，十分符合北歐旅客注重自然與文化深度的旅遊偏好，並期待未來能開發更多的台北主題遊程。

觀傳局表示，倫敦國際旅展每年吸引超過180個國家、近5萬名觀光專業人士參與，今年倫敦旅展自11月4日至11月6日舉行，觀傳局在展會中推廣「台北大縱走」展現城市便利交通與親近自然的特質，及象徵城市友好多元的彩虹意象，並準備多項兼具文化與創意的推廣物，包括印有地標意象的「郭元益一頁臺北餅乾」及象徵台灣庶民美學的「台灣LV—大稻埕茄芷袋」，透過富含文化記憶的禮品，傳遞臺北的故事與城市魅力。

此外，根據《Time Out》2025 年最新調查，台北榮登「全球最安全城市第一名」，並獲選為「女性數位遊牧旅者最安心城市」及「全球大眾交通便利度第五名」，展現城市在治安與交通系統方面的卓越表現。《Travel + Leisure》與《Vacations & Travel》亦將台北列為「全球 25 座美麗城市」與「全球百大必訪城市」之一。在會展推廣方面，台北為COMPUTEX等大型展覽舉辦地，展現出台北在專業形象與國際接待能力上的優勢。

