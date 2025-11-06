為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    太陽日冕物質拋射釀短暫「強烈磁暴等級」 氣象署示警：將持續33小時

    2025/11/06 14:51 記者吳亮儀／台北報導
    氣象署在今天下午發布「地球磁場擾動」太空天氣警示訊息。（氣象署提供）

    中央氣象署在今天（6日）下午14時發布太空天氣警示，受到太陽表面活躍區日冕物質拋射事件，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約33小時，最大規模可能短暫達到強烈磁暴等級（Kp=7, G3）。

    氣象署說明，太陽在11月5日發生顯著的日冕物質拋射事件（CME），預期在明天（11月7日）清晨通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約33小時，最大規模可能短暫達到強烈磁暴等級。

    氣象署說明預估影響，包括衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。電力系統方面，部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正。

    另外，在太空飛行器操控部分，人造衛星上的部份裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

    氣象署在今天下午發布「地球磁場擾動」太空天氣警示訊息。（氣象署提供）

