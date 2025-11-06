南橫梅山口-埡口路段恢復管制通行 11/7起措施一次看

7日起台20線南橫公路梅山口到埡口恢復一般管制通行。（公路局提供）

交通部公路局今天（6日）宣布，因接連受丹娜絲、薇帕、楊柳、樺加沙颱風與0728豪雨重創南橫公路，台20線臨105線梅山口-向陽路段一直在災修工程封閉施工。公路局全力搶修後，經安全評估後，調整南橫公路管制通行。

台20線梅山口-埡口路段將在11月7日起，恢復一般管制通行。通行措施分三部分，第一，梅山口-埡口（0k~37k）恢復一般管制通行。第二，埡口-向陽（37k～44k）雲海橋（39.6K）路基流失，仍施工中，禁止一般車輛通行，預計至11月30日完成修復。

第三，由高雄端進入南橫的用路人，請務必在埡口平台37K處，迴轉返回高雄方向，目前仍無法通行至台東關山端。另外，通行時間請特別注意，每週二、四不開放；其餘日07：00～14：00開放，17：00前需離開管制區域。

南橫路上的玉山國家公園南部園區南橫三山（庫哈諾辛山、塔關山、關山嶺山）、關山步道，因陸續有颱風過境，以及後續雨災重創台20線南橫公路，道路中斷導致步道封閉近3個月，近期隨著南橫公路即將復通，南橫三山、關山也預計在11月7日開放。

