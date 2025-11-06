為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    慶祝豬肉解禁 彰化阿璋肉圓加碼11/8外帶買10送2

    2025/11/06 14:46 記者湯世名／彰化報導
    阿璋肉圓慶祝11月8日重新開張，當天外帶肉圓買10送2。（資料照）

    阿璋肉圓慶祝11月8日重新開張，當天外帶肉圓買10送2。（資料照）

    非洲豬瘟中央災害應變中心宣布今天（6日）恢復活豬載運，7日開放拍賣與屠宰場屠宰，彰化市已停賣10多天的傳統肉圓、爌肉飯業者都萬分期待，阿璋肉圓老闆施明裕更是親自宣布好消息，為慶祝11月8日重新開張營業加碼大放送，凡當天民眾外帶肉圓買10送2，且只限當天，預料當天將湧入大批遊客前往大啖肉圓。

    施明裕指出，根據來自供應商的消息，他們已確定11月8日就會重新開賣肉圓，不少顧客憋了太多天沒吃到溫體豬，自從禁運禁宰以來，每天都有人問他「到底何時解禁？」大家都想要吃熱騰騰的肉圓。

    他們以往外帶肉圓是買10顆送1顆，為慶祝非洲豬瘟解禁，他們也釋出利多，也就是在11月8日當天前來外帶肉圓，一律買10顆肉圓加送2顆肉圓，以1顆肉圓55元來說，消費者買到賺到；樂觀看待解禁後可望有大批人潮上門吃肉圓。

    阿璋肉圓大放送，11月8日外帶買10送2。（資料照）

    阿璋肉圓大放送，11月8日外帶買10送2。（資料照）

    阿璋肉圓老闆施明裕宣布11月8日外帶買10送2。（資料照）

    阿璋肉圓老闆施明裕宣布11月8日外帶買10送2。（資料照）

