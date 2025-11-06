為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    數位時代強化校園民主 教育部推動兒少表意權

    2025/11/06 15:19 記者林曉雲／台北報導
    教育部今日起舉辦學校訓育組長等工作會議，以提升訓育與社團活動專業知能，強化校園民主。（圖由教育部提供）

    教育部今日起舉辦學校訓育組長等工作會議，以提升訓育與社團活動專業知能，強化校園民主。（圖由教育部提供）

    聯合國保障兒少表意權，我國從小培養孩子具民主意識，進一步強化數位時代之校園民主，教育部於2023年修正「國民教育法」，國中小學生得列席校務會議，高中職學生會等自治組織發展較成熟，為使校方和老師能更有共識和落實推動，教育部今（6）日起舉辦學校訓育組長等工作會議，以提升訓育與社團活動專業知能。

    教育部國教署組長詹雅惠說明，工作會議針對「學生自治組織活動引導」、「校內訓育實務精進」及「社團管理與運作」等議題深入探討，另規劃「數位時代兒少網路安全增能」與「校園民主法治教育實踐」課程，聚焦數位世代新興議題，強調教育人員應具備網路安全、性剝削防治及法治素養之專業能力。

    聯合國兒少表意權是「兒童權利公約（CRC）」保障的一項核心權利，意指兒童有權在家庭、學校和社會等所有影響他們的議題上，表達自己的觀點並獲得傾聽及考量，此權利強調不應忽視兒童意見，而是在考慮其年齡和成熟度的基礎上，將其意見納入決策過程，並應為兒童創造安全、無壓力的表達環境。

    為落實聯合國兒少表意權，我國推動諸多政策，包括將學生代表意見納入課綱審議，成立青少年諮詢會，辦理「國教署署長有約」等活動，直接聽取學生建議，以及推動學生自治組織、提升學生參與校務等，讓學生在教育決策過程中有更多發言權，也深化學校教職員對兒少權利的認識和實踐。

    工作會議以「落實民主護人權，多元展能重品德」為主題，邀集全國高中職訓育與社團活動組長參與，課程主軸包括「兒少表意權」及「校外活動與營隊辦理實務」，透過專家與實務工作者分享經驗，引導教師理解如何在活動設計與執行過程中兼顧學生表達權、安全與參與，強化學校在推動學生自治及活動安全管理上的專業能量。

    教育部並表揚47位資深訓育、社團活動組長，其中多位具有10年以上任職資歷，肯定其專業貢獻與多年付出，共同打造更具包容性與尊重的學習環境。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播