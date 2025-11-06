數位時代強化校園民主 教育部推動兒少表意權

教育部今日起舉辦學校訓育組長等工作會議，以提升訓育與社團活動專業知能，強化校園民主。（圖由教育部提供）

聯合國保障兒少表意權，我國從小培養孩子具民主意識，進一步強化數位時代之校園民主，教育部於2023年修正「國民教育法」，國中小學生得列席校務會議，高中職學生會等自治組織發展較成熟，為使校方和老師能更有共識和落實推動，教育部今（6）日起舉辦學校訓育組長等工作會議，以提升訓育與社團活動專業知能。

教育部國教署組長詹雅惠說明，工作會議針對「學生自治組織活動引導」、「校內訓育實務精進」及「社團管理與運作」等議題深入探討，另規劃「數位時代兒少網路安全增能」與「校園民主法治教育實踐」課程，聚焦數位世代新興議題，強調教育人員應具備網路安全、性剝削防治及法治素養之專業能力。

聯合國兒少表意權是「兒童權利公約（CRC）」保障的一項核心權利，意指兒童有權在家庭、學校和社會等所有影響他們的議題上，表達自己的觀點並獲得傾聽及考量，此權利強調不應忽視兒童意見，而是在考慮其年齡和成熟度的基礎上，將其意見納入決策過程，並應為兒童創造安全、無壓力的表達環境。

為落實聯合國兒少表意權，我國推動諸多政策，包括將學生代表意見納入課綱審議，成立青少年諮詢會，辦理「國教署署長有約」等活動，直接聽取學生建議，以及推動學生自治組織、提升學生參與校務等，讓學生在教育決策過程中有更多發言權，也深化學校教職員對兒少權利的認識和實踐。

工作會議以「落實民主護人權，多元展能重品德」為主題，邀集全國高中職訓育與社團活動組長參與，課程主軸包括「兒少表意權」及「校外活動與營隊辦理實務」，透過專家與實務工作者分享經驗，引導教師理解如何在活動設計與執行過程中兼顧學生表達權、安全與參與，強化學校在推動學生自治及活動安全管理上的專業能量。

教育部並表揚47位資深訓育、社團活動組長，其中多位具有10年以上任職資歷，肯定其專業貢獻與多年付出，共同打造更具包容性與尊重的學習環境。

