苗栗建國國中慈輝分校助學生 連4年獲教育部肯定

苗栗縣建國國中慈輝分校是一所中介型的教育機構，以推動中途輟學學生的預防與復學輔導工作為目標，教育部評選今年「全國中途輟學學生預防及復學輔導工作績優單位」，慈輝分校再度獲獎已經連續4年獲獎。

建國國中校長方麗萍表示，慈輝分校的每一位教職員工，都是默默守護孩子的守門人，她也強調，「這份榮耀屬於所有陪伴學生走出困境的教育夥伴」，而且獎項肯定慈輝分校長期推動中介教育的努力，也展現苗栗縣在輟學防治與高關懷教育上的深耕成果。

慈輝分校主任劉秀慧則分享，學校希望讓學生感受到「家的溫暖」，例如學校設計學生膳食兼顧營養與美味，讓學生喜歡吃也能吃得好；分校更獲得企業家支持，舉辦FFO小型演唱會、觀賞職棒與職籃比賽，並鼓勵學生踴躍參與校本部活動，如隔宿露營、校慶及「建國達人SHOW」等，增進學生的歸屬感與自信心。

建國國中慈輝分校為住宿型中介教育學校，提供家庭功能不彰及具有中輟議題學生就讀，學生大多來自單親、失親或隔代教養且經濟困難家庭。慈輝分校近年積極推動教育創新，引進外籍教師開設全英文課程，拓展學生視野也讓分校學生學習不落人後。

