為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    活豬運載今中午解禁 屏東養豬戶開心出豬

    2025/11/06 14:30 記者羅欣貞／屏東報導
    解禁時間一到，屏縣養豬戶出豬。（記者羅欣貞攝）

    解禁時間一到，屏縣養豬戶出豬。（記者羅欣貞攝）

    歷經15天的禁宰禁運，活豬今（6）日中午恢復運載，全國養豬場最多的屏東縣，養豬戶開心出豬，一早就忙著前置作業，解禁時間一到，運豬車陸續抵達，車子經過消毒後，一隻隻豬隻從畜舍出來上車，有養豬戶今天預計出600隻豬，約是疫前的6倍，對於拍賣價表示「很難預估」，對政府的防疫政策則是相當肯定。

    屏縣蘇姓養豬戶表示，以往出豬平均大概會在每隻125公斤，今天可能約135、140公斤左右，其實養太重比較不受市場歡迎，因為後期豬隻長得比較快，油脂的部分會比較肥一點，至於價格部分就是看市場，都預期價格會掉，就是希望不要掉太多，還是要看政府有沒有穩價機制。

    養豬戶也說，這陣子畢竟大家都存了15天的豬，以往一天全台屠宰約2萬頭上下，所以15天就是多了30萬頭，30萬頭就是要看在多少時間內可以把它消耗掉。而禁運禁宰約前一天，拍賣價格有些混亂，每公斤價格約在80元至110元左右。

    不過，也有養豬戶持觀望態度，今天並沒有出豬，私下表示，擔心價格不好，想等到政府的補貼措施更明朗時再出豬。

    屏東縣政府農業處則表示，今天中午解運後，因運送路程及作業來不及拍賣，明（7）日才會有市，拍賣規劃約1650頭。

    活豬運載解禁，豬隻陸續出畜舍準備運走。（蘇姓養豬戶提供）

    活豬運載解禁，豬隻陸續出畜舍準備運走。（蘇姓養豬戶提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播