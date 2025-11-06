推動企業托育服務政策 桃園勞動局補助新興建托兒設施最高500萬

勞動局舉辦「友善育兒職場頒獎典禮」活動。（桃園市政府提供）

桃園市政府勞動局協助事業單位新興建托兒設施、設施設備改善更新、增設托育空間、支應托育與教保人員人事費用，補助2萬元到500萬元不等，希望能協助事業單位營造友善育兒環境，達到留才與育才的雙贏局面。

為了推動企業托育服務政策，勞動局拍攝「托育無憂‧職場更優」影片宣導，日前也舉辦「友善育兒職場頒獎典禮」活動，由副局長周賢平表揚12家企業，獲獎企業或設置托兒空間、或提供延時收托服務、或發放高額生育補助與育兒津貼，展現企業支持員工家庭照顧的貼心。

周賢平說，企業願意投入友善育兒政策，能為員工創造更安心、具歸屬感的工作環境，勞動局持續推動企業托育政策，希望企業能結合政府的力量，共同加入托育支持的行列。

勞動局補充，勞動局為減輕企業推動托育服務的負擔，提供補助資源助事業單位新興建托兒設施、設施設備改善更新等，最高可補助500萬元，同時推廣企業員工子女居家式托育服務，鼓勵雇主在辦公場所或租用場地，設置14平方公尺以上、符合公共與消防安全規定的托育空間，並聘請或委託合格托育人員，以減輕雙薪家庭的照顧壓力，讓托育選擇更多元、彈性。

