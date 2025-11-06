為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    推動企業托育服務政策 桃園勞動局補助新興建托兒設施最高500萬

    2025/11/06 15:42 記者周敏鴻／桃園報導
    勞動局舉辦「友善育兒職場頒獎典禮」活動。（桃園市政府提供）

    勞動局舉辦「友善育兒職場頒獎典禮」活動。（桃園市政府提供）

    桃園市政府勞動局協助事業單位新興建托兒設施、設施設備改善更新、增設托育空間、支應托育與教保人員人事費用，補助2萬元到500萬元不等，希望能協助事業單位營造友善育兒環境，達到留才與育才的雙贏局面。

    為了推動企業托育服務政策，勞動局拍攝「托育無憂‧職場更優」影片宣導，日前也舉辦「友善育兒職場頒獎典禮」活動，由副局長周賢平表揚12家企業，獲獎企業或設置托兒空間、或提供延時收托服務、或發放高額生育補助與育兒津貼，展現企業支持員工家庭照顧的貼心。

    周賢平說，企業願意投入友善育兒政策，能為員工創造更安心、具歸屬感的工作環境，勞動局持續推動企業托育政策，希望企業能結合政府的力量，共同加入托育支持的行列。

    勞動局補充，勞動局為減輕企業推動托育服務的負擔，提供補助資源助事業單位新興建托兒設施、設施設備改善更新等，最高可補助500萬元，同時推廣企業員工子女居家式托育服務，鼓勵雇主在辦公場所或租用場地，設置14平方公尺以上、符合公共與消防安全規定的托育空間，並聘請或委託合格托育人員，以減輕雙薪家庭的照顧壓力，讓托育選擇更多元、彈性。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播