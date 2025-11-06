澎湖家扶中心舉辦西嶼電動腳踏車體驗營 馬公市長為孩子加油

馬公市長黃健忠前往跨海大橋，為澎湖家扶中心學童加油打氣。（馬公市公所提供）

澎湖家扶中心舉辦「小雲雀電動腳踏車-西嶼騎乘體驗營」活動，帶領中心扶助兒少從西嶼出發，以電動腳踏車挑戰長途騎乘，體驗交通安全與團隊合作的學習之旅。活動由澎湖家扶中心主辦，並由澎湖國家風景區管理處領騎老師許秋珍與韓欣全程帶領，沿途照應，確保學童安全順利完成體驗。

馬公市長黃健忠特地於跨海大橋停靠點前往現場，為孩子們加油打氣並致贈飲品，現場洋溢著熱烈與感動的氣氛。看著孩子們在風中努力前行、滿臉笑容地抵達中途站，黃市長向家扶中心同仁與陪同人員表達感謝，肯定活動讓孩子們在體驗中培養勇氣與自信。

澎湖家扶中心指出，中心「扶幼委員會」自1987年成立以來，結合地方學者專家、企業代表與熱心公益人士的力量，長期推動扶幼濟貧工作，協助弱勢家庭重建生活信心。此次體驗營由扶幼委員、綠的旅行社董事長李建宏發起，希望透過寓教於樂的方式，讓孩子在活動中學習交通安全、挑戰自我，並感受社會溫暖的陪伴。

李建宏表示，活動是一段彼此鼓勵的旅程。「孩子們的笑容，讓人看見希望；他們勇敢地踩著踏板，也提醒我們堅持的意義。希望這樣的活動，能成為孩子心裡一段亮亮的記憶。」

黃健忠強調，馬公市公所將持續與社福團體合作，關心在地兒少的需求，共同營造友善與關懷並行的城市環境。「讓每個孩子都能安心長大、自在看見世界，這就是我們努力的方向。」

