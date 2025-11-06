非洲豬瘟清零！中午解禁活豬運載 彰化市場仍靜悄悄

非洲豬瘟中午解禁活豬運載，彰化肉品市場依舊冷清，未見半輛豬車入場。（記者陳冠備攝）

非洲豬瘟疫情清零後，國內今（6日）中午起恢復活豬運載，明日零時恢復拍賣屠宰，象徵疫情防線告一段落。不過，今天中午解禁後，彰化肉品市場依舊冷清，未見半輛豬車入場。業者指出，雖然禁運期滿，但多數豬農仍選擇觀望，等待氣溫轉涼、條件穩定後再行運送，避免豬隻緊迫或其他突發狀況發生。

彰化肉品市場指出，距離恢復屠宰還有約12小時，多數豬農預計傍晚才會陸續運豬入場。明天恢復開市後，交易量預估將從每日約1800頭增加至2400頭，成長三成，市場也將提前一小時開拍，以因應湧入的豬隻量。

彰化縣養豬協會理事長陳筆輝指出，豬農並未急於在今日運豬，主要考量提前抵達後豬隻須長時間空腹，恐增加風險。一般情況下，豬隻多在拍賣當日凌晨或清晨運抵市場。

他說，此次禁宰期長達15天，豬隻多吃了15天飼料，體重普遍增加，有的甚至上看130至140公斤，符合北部市場需求，屆時北上拍賣的比率可能提高。陳筆輝表示，雖然業者都盼出豬，但仍會評估時間與地點，避免突發狀況影響行情。

彰化肉品市場預估，明天交易量將從每日約1800頭增加至2400頭。（記者陳冠備攝）

