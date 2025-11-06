為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    北市「福星公園交通教學區」正式啟用 實踐人本交通理念

    2025/11/06 14:48 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市停管處表示，福星公園地下停車場採智慧、科技與環保設計理念。（記者蔡愷恆攝）

    台北市交通局今（6）正式啟用「福星公園交通教學區暨地下停車場」，集交通安全教育、停車服務與社區綠化於一體。園區結合1:1真實比例道路環境與互動式教學設計，讓學童與親子在遊戲中學習交通安全知識，實踐「人本交通、從小扎根」理念。台北市副市長李四川表示，「交通安全的推動，需要從小扎根、從社區開始。希望透過福星公園，讓交通安全成為台北人的生活文化。」

    福星公園交通教學區設有路口號誌、人行道、自行車道等多元設施，強調「做中學」的概念，透過闖關遊戲引導學童養成正確的過馬路及騎乘習慣，讓安全成為生活的一部分。

    全市首座可實際騎乘的「自行車練習場」，提供安全空間培養正確騎乘觀念。園區並結合人氣IP「柴語錄」角色陪伴學習，搭配互動遊戲摺頁。

    交通教學區共規劃五大主題關卡，包括「穿越路口這樣走」、「視野死角與內輪差」、「公車等待與招手」、「自行車人行道安全」及「自行車車道安全」，以實境體驗深化交通安全印象。

    另外，關於今日同時啟用的福星公園地下停車場，台北市停管處表示，福星公園地下停車場採智慧、科技與環保設計理念。不僅能滿足地方停車需求，更與上方公園相輔相成，成為結合教育、休憩與服務的城市新地標，舒緩北投地區停車壓力。

    台北市交通局今（6）正式啟用「福星公園交通教學區暨地下停車場」，台北市副市長李四川出席啟用典禮。（記者蔡愷恆攝）

