迎購物節、週年慶物流旺季 司機超時工作恐挨罰

11月即將迎來購物節、百貨公司週年慶等大檔期促銷活動，可能導致物流司機配送工作量突然增加。新北市勞工局表示，各大物流、宅配與倉儲業者應妥善規劃人力調度，遵守勞動基準法工時上限、休息時間及排假規定，避免配送人員因超時工作而發生過勞或職業災害，若業者違法可開罰2萬元以上、100萬元以下罰鍰。

新北市勞動檢查處指出，物流業者為因應貨運量突增，常需要延長配送人員的工作時間，甚至有縮短休息時段的情形，依規定每日工作時間不得超過12小時、每月加班時數不得超過46小時，為維護勞工健康及體力恢復，應於每日工作中適當安排休息時間並依法給予例假休息，以防止過勞風險。

勞工局長陳瑞嘉表示，購物節期間固然是企業衝業績的旺季，但「快」不應以犧牲勞工健康為代價，業者務必遵守法令，善用彈性排班與分時派送等方式，平均分配人力與工時，避免司機為趕收送件而長時間駕駛；此外，提醒消費者應理解物流延遲的合理性，共同營造安全、友善的勞動環境。

勞檢處強調，事業單位如有違反上述規定，依勞基法可處2萬元以上、100萬元以下罰鍰，並公布事業單位名稱及負責人姓名等資訊。

