為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    迎購物節、週年慶物流旺季 司機超時工作恐挨罰

    2025/11/06 13:53 記者賴筱桐／新北報導
    即將迎來購物節、百貨公司週年慶等物流旺季，新北市勞工局提醒物流業者遵守法令，避免勞工超時工作，示意圖。（新北市勞工局提供）

    即將迎來購物節、百貨公司週年慶等物流旺季，新北市勞工局提醒物流業者遵守法令，避免勞工超時工作，示意圖。（新北市勞工局提供）

    11月即將迎來購物節、百貨公司週年慶等大檔期促銷活動，可能導致物流司機配送工作量突然增加。新北市勞工局表示，各大物流、宅配與倉儲業者應妥善規劃人力調度，遵守勞動基準法工時上限、休息時間及排假規定，避免配送人員因超時工作而發生過勞或職業災害，若業者違法可開罰2萬元以上、100萬元以下罰鍰。

    新北市勞動檢查處指出，物流業者為因應貨運量突增，常需要延長配送人員的工作時間，甚至有縮短休息時段的情形，依規定每日工作時間不得超過12小時、每月加班時數不得超過46小時，為維護勞工健康及體力恢復，應於每日工作中適當安排休息時間並依法給予例假休息，以防止過勞風險。

    勞工局長陳瑞嘉表示，購物節期間固然是企業衝業績的旺季，但「快」不應以犧牲勞工健康為代價，業者務必遵守法令，善用彈性排班與分時派送等方式，平均分配人力與工時，避免司機為趕收送件而長時間駕駛；此外，提醒消費者應理解物流延遲的合理性，共同營造安全、友善的勞動環境。

    勞檢處強調，事業單位如有違反上述規定，依勞基法可處2萬元以上、100萬元以下罰鍰，並公布事業單位名稱及負責人姓名等資訊。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播