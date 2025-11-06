近39萬頭豬待銷！ 農業部啟動產銷調節機制

為因應非洲豬瘟疫情，自10月22日全國實施豬隻禁運禁宰15日，於今（6）日中午12時起恢復活豬運載、7日午夜0時起恢復拍賣、屠宰、屠體運輸。農業部表示，禁運禁宰期間累計滯場頭數約39萬頭，滯場豬隻明年3月底前逐步完成調節。 （記者鍾麗華攝）

為因應非洲豬瘟疫情，自10月22日全國實施豬隻禁運禁宰15日，於今（6）日中午12時起恢復活豬運載、7日午夜0時起恢復拍賣、屠宰、屠體運輸。農業部表示，禁運禁宰期間累計滯場頭數約39萬頭，約有80至85%透過市場拍賣、15至20%直供屠宰場，滯場豬隻明年3月底前逐步完成調節。

農業部今天在行政院會報告「因應非洲豬瘟解除禁運禁宰後之產銷調節及輔導作為」，農業部表示，在中央及地方政府密切合作下，完成了全國養豬場、化製場、肉品市場與屠宰場的查訪、檢測及清消等工作，除了案例場外，全國沒有第二個案例，沒有疫情擴散的證據。

行政院上週已提出「禁運禁宰期間對一級生產鏈相關業者補助方案」，包括飼料差額補助每頭豬隻300元，油資補助為每養豬場依據規模最多每場1.8萬元，補助養豬農民每頭豬隻810元的延遲上市飼料費、傳統肉攤暫停營業的收入損失每攤3萬元等，11月7日起開放申請。

此外，農業部預估，禁運禁宰期間，預計將多出39萬頭毛豬，農業部提出毛豬產銷調節方案，自11月1日起至明（115）年3月底止，每週召開調配會議，透過滾動式調配與協商機制維持毛豬上市秩序，依市場供需及產業意見議定每日上市頭數；若供給量超出市場承受範圍，將採抽籤登記制並設優先出豬規則，確保公平秩序出豬。

為引導養豬戶有序出豬及強化通路整合，農業部推動「共同運銷出豬獎勵措施」，鼓勵農民透過合作社或農會體系共同運銷，產銷調節期間免收手續費，並由GPS追蹤運輸車輛以確保流向透明。除穩定供應外，農業部並規劃強化國產豬肉行銷，推廣品牌化與多元銷售通路，提振消費信心。

