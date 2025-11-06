環境部：光電板浸泡清水3個月後 符合飲用水水源水質標準

環境部澄清，國環院的檢測為經嚴厲破壞粉碎的光電板碎屑，浸泡在燒杯3個月後鉛的檢測結果，仍然符合飲用水水源水質標準。（資料照）

民代關切國家環境研究院檢測光電板浸泡清水3個月實驗；對此，環境部澄清，國環院的檢測為經嚴厲破壞粉碎的光電板碎屑，浸泡在燒杯3個月後鉛的檢測結果，仍然符合飲用水水源水質標準。

環境部說明，飲用水水源水質標準指尚未經處理、作為飲用水來源的水質標準；飲用水標準指經淨水場處理後供民眾飲用的水質標準。因此光電板架設在水庫上，其水質屬於尚未經過淨水場處理的原水，因此要以飲用水水源水質標準來判定。

環境部長彭啓明先前表示，今年底開始，將由國環院邀集專家學者、蒐集各國相關的探討與政策制定，啟動太陽光電對環境衝擊的研究，以8大面向進行，包括：土地利用與地形地貌、水文水質與水環境、生態系與生物多樣性、氣候與微氣象、全生命週期的能源與碳效益、社會影響與人文景觀、施工噪音與擾動、退役回收與長期監測等，來建立可量化、可追溯的決策依據。

環境部強調，在再生能源推動與環境保護之間，政府將以科學證據、透明公開與社會溝通為原則，持續研議精進環評認定標準，並以常態監測與情境試驗確保水質與生態安全，同步推動長期追蹤與回收機制，確保綠能發展需以環境保護為先。

