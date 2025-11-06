盧秀燕「拆彈成功」惹議 杜文珍：目標是拿回非洲豬瘟「非疫國」

杜文珍（左）贈送盧市府「越光米」，期許「把病源清光光」！中為台中市長盧秀燕，右為副市長鄭照新。（記者蔡淑媛攝）

台中市爆非洲豬瘟破口，市府從疫調到防疫作為狀況百出，市長盧秀燕昨（5）日卻稱「及時拆彈、化解危機」，引起爭議；隨著今天防疫管制陸續解封，中央前進應變所指揮官杜文珍強調，目前只是完成「確定台中豬場沒有病毒外擴」的階段性工作，完整的防疫工作還沒完，必須拿到非洲豬瘟「非疫國」才是目標。

前天農業部、環境部贈送市府「官田菱角」預祝疫情「清零」，昨天盧秀燕回贈「檸檬餅」答謝，同樣取諧音「零」，今天杜文珍又贈送「越光米」給台中市府，期許「把病源清光光」！

國內豬隻今日中午起恢復活體運送，7日零點恢復屠宰和拍賣，杜文珍表示，中央應變中心防疫工作仍持續運作，包括巡查豬場的生物安及監測，採檢送樣、豬隻進出的清消及人員管制很重要，下一階段要努力回復台灣為非洲豬瘟「非疫國」，希望國人當作公民科學家，發現異常就要通報，希望在所有監控後，能向國際動物衛生組織申請回到非疫國。

盧秀燕：感謝中央精英部隊協助台中防疫

盧秀燕今天出席記者會，感謝中央精英部隊協助台中防疫，強調這是中央、地方合作解決的模式，感謝市民、產業配合防疫，把病毒鎖在案場，沒有外流，明天市場就能買到溫體豬。

盧秀燕也宣佈「禁運禁宰將解封，部分防疫措施不退場」，中央規定目前全國廚餘仍禁止養豬，市府仍會採取人盯場、人盯桶，台中市營養午餐仍禁止剩餘食物暫禁打包，會再維持1週管制，進行觀察，另外針對4隻寵物豬在外遊蕩，採檢3隻為陰性，1隻採檢中。

台中市爆非洲豬瘟破口，今天防疫管制陸續解封，杜文珍表示，目前只是完成「確定台中豬場沒有病毒外擴」的階段性工作，必須拿到非洲豬瘟「非疫國」才是目標，並贈送「越光米」給台中市府，期許「把病源清光光！」（記者蔡淑媛攝）

