新北市社會局表揚傑出身心障礙相關人士暨服務評鑑績優單位

新北市民徐承邦自幼便被診斷出視覺障礙，仍努力實現自己的音樂夢想，獲得新北市年度傑出身心障礙者表揚。（記者翁聿煌攝）

新北市民徐承邦自幼便被診斷出視覺障礙，成長路上困境重重，父親因交友不慎入監，使家庭的重擔全落在母親肩上，一人獨自撫養三名子女，生活壓力下，母親難以給予徐承邦更多照顧，徐承邦努力實現自己對音樂的夢想，成為優秀的音樂人，獲得新北市年度傑出身心障礙者表揚。

徐承邦說，自己在求學過程中，對音樂產生濃厚興趣，加入校內管樂隊並組成屬於自己的「小精靈樂團」，畢業後，承邦依然不放棄音樂夢想，白天吹奏口琴，晚上則以按摩維生，堅持靠自己的雙手走出一條獨立的生命之路，如今他有自己的音樂專輯，參加國內多場音樂比賽皆獲得佳績，也受邀至全台各級學校進行生命教育演講。

新北市社會局6日舉辦「傑出身心障礙相關人士暨服務評鑑績優單位」表揚活動，表揚傑出身心障礙人士、模範身心障礙者家屬、績優身心障礙福利服務專業人員、身心障礙福利服務有功人員，共計32名，及今年度新北市23家評鑑績優的社區式支持照顧服務單位，副市長陳純敬肯定身心障礙者、家屬、專業人員以及績優單位的努力與辛勞，並喚起社會大眾對於身心障礙者議題重視與關注。

獲模範身心障者家屬獎的吳欣潔，照顧罹有重度多重障的6歲4個月兒子辰辰，她獨自撐起家庭的堅強母親，始終以滿滿的愛與行動力，嬰兒時期開始，便積極配合醫院治療師的專業建議，在家中進行各項早期療育，她利用瑜珈球訓練辰辰的核心肌群，從生活中找方法、在日常裡做復健，讓孩子即便面臨重度障礙，也能在穩定與安全的環境下成長、進步。

新北市副市長陳純敬（中）受邀為傑出身心障礙者及家屬頒獎（記者翁聿煌攝）

