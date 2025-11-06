南寮漁貨直銷中心啟用1年3度跳票 竹市府挨轟一騙再騙

新竹市南寮漁貨直銷中心新建工程挨批啟用時程1年3度跳票，市府一騙再騙。（記者洪美秀攝）

新竹市南寮漁貨直銷中心工程一再延宕，原預定啟用日也不斷延後，市議員林彥甫指出，直銷中心啟用日期1年內3度跳票，市府一騙再騙，從1月稱年中完工，5月稱力拚7月底拿使照，9月市府官網說10月底全新亮相，結果代理市長邱臣遠議會報告時又改口明年1月啟用。

林彥甫批，高虹安、邱臣遠市府承諾一再跳票，蓋了5年還蓋不好，不僅晴天積水、排水不良，清水模外牆品質堪慮，且熟食區店面太小，甚至公共用餐區無空調、不耐風雨，樓梯會晃動及生鮮攤位無引導標示等，更讓攤商好幾個月無法做生意，損失誰來負責？

請繼續往下閱讀...

林彥甫說，市府要求攤商10月12日起歇業，但新直銷中心連使用執照都還沒拿到，攤商根本無法進場，只能暫放物品。市府5年蓋不出安心的工程、更3度跳票誤攤商，這不是拚經濟，是在害民生，讓攤商無法養家維持生計。

市府表示，工程已進入最後整備及驗收階段，包含消防、機電系統及細部安全介面等施工檢查，期明年1月完成整備並啟用。新直銷中心工程從2023年起面臨多項挑戰，包括曲面造型屋頂施工受天候影響、地下海水機房遇到地層排水問題需變更設計和消防法規調整等問題，目前已在收尾改善並申請使用執照。有關攤商部分則已完成攤位抽籤，10月底攤商可進場進行設備整理與裝潢規劃，至於攤商租金部分，也已與漁會達成共識，會在正式啟用後才向攤商收取租金，目前已針對工程需改善部分進行優化。

林彥甫批，市府承諾一再跳票，蓋了5年還蓋不好，不僅晴天積水、排水不良，清水模外牆品質堪慮，且熟食區店面太小，甚至公共用餐區無空調、不耐風雨。（市議員林彥甫提供）

林彥甫批，市府承諾一再跳票，蓋了5年還蓋不好，不僅晴天積水、排水不良，清水模外牆品質堪慮，且熟食區店面太小，甚至公共用餐區無空調、不耐風雨。（市議員林彥甫提供）

新竹市南寮漁貨直銷中心新建工程挨批啟用時程1年3度跳票，市府一騙再騙。（記者洪美秀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法