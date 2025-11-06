道地港澳味！「好友港節市集」週末華山登場 今年增至68攤

「2025好友港節市集」本週六、日登場，本次活動將邀請活動大使曾寶儀、活動召集人張啟樂蒞臨活動開幕式。（台港經濟文化合作策進會提供）

「2025好友港節市集」本週六、日登場！陸委會與台港經濟文化合作策進會今年再度攜手，將於11月8日至9日每日11時至18時在華山文創園區舉辦「2025好友港節市集」活動，策進會指出，本次仍由在台港澳人士帶來最多元道地的港澳風味美食及文創小物，打造最具港澳氛圍的文化聚落。

策進會秘書長盧長水今日表示，「好友港節市集」今年將邁入第三屆，活動自舉辦以來，每年皆吸引眾多台港澳民眾參與，尤其今年攤商報名數逾150家，足見已成為在台港澳人士指標性活動。

盧長水提及，為持續能讓在台港澳人士展現在台深耕成果，本年度將攤商數擴大至68家，所有你想得到的道地港澳美食，如雞蛋仔、菠蘿油、燒賣、魚蛋及糖水等，都將在這兩天原味呈現。

策進會強調，本次活動將邀請活動大使曾寶儀、活動召集人張啟樂蒞臨活動開幕式，並安排舞台互動遊戲，與民眾交流及同歡。同時也邀請多位台港歌手與表演團體，包括香港電影金像獎最佳原創電影歌曲得主謝雅兒、前Beyond成員劉志遠，以及金曲獎最佳客語演唱人謝宇威等人同台演出。活動內容豐富盛大，歡迎台灣民眾利用周末假日前來體驗港澳文化魅力。

2025好友港節市集懶人包

活動日期：114年11月8日（六） - 11月9日（日）

活動時間：11:00 - 18:00

活動地點：華山1914文創產業園區 忠孝三角、華山劇場

