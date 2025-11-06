高雄9運動中心各有APP 張博洋:使用不便 數位體驗極糟糕

高市議員張博洋建議運動中心APP應整合，讓民眾更方便使用，運發局長侯尊堯允諾會邀業者討論改進。（記者王榮祥翻攝）

高市議員張博洋今指出，9座運動中心各有不同的APP，缺乏整合系統與統一標準，導致市民使用上有許多不便，整體數位體驗極為糟糕，且與高雄推動智慧城市初衷有距離；運動發展局長侯尊堯答詢指出，會邀業者討論、改善。

張博洋指出，目前高雄9座運動中心因委外廠商不同，各自採用不同的APP或網站，且在入場購票、預約方式、課程購買與報名系統等方面，都無統一標準。

他覺得這種「各做各的」的營運模式，讓市民在使用運動中心服務時感到困擾與不便，例如想查詢各運動中心課程或場地使用狀況，只能進入各運動中心APP或網站查詢，並分別註冊會員帳號登入預約，甚至部分運動中心僅能透過電話查詢與預約，整體數位體驗極為糟糕。

他再以大寮運動中心為例，市民下載APP並註冊會員後，卻發現僅能查詢場地資訊，若要購買點數或租借場地仍需透過電話或親自前往櫃台處理，質疑這種毫無整合的數位服務模式，完全背離智慧城市的初衷。

張博洋具體建議，可參考台北市整合所有運動中心至單一數位平台，建議運發局開發一個整合所有運動中心與場館的「一站式數位運動平台」，並整合進數位市民平台。

他也建議可導入民間健身房常見的健康管理功能，如個人運動記錄、健康數據管理、線上專家諮詢與營養管理等，提升服務附加價值，讓市民享有更智慧、更便捷的運動生活體驗。

侯尊堯答詢表示，目前運發局網站有整合各運動中心的連結，若集中整合會有資訊更新、及需更多人力監督的問題，會邀各業者討論制定標準，並參考外縣市做法，研議找出適合高雄的解決方案。

