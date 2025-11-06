搭捷運、祈好運！桃捷推出限量超可愛Q版「中壢媽」造型儲值卡開賣

桃園捷運公司經理張明義、中壢區長李日強、中壢仁海宮董事長王介禧、桃園郵局局長康嘉芳等人（左起）出席「桃捷x仁海宮200週年紀念儲值卡」開賣記者會。（記者李容萍攝）

桃園捷運公司攜手建廟200週年的中壢仁海宮推出聯名紀念商品「桃捷x仁海宮200週年紀念儲值卡」，今（6）日起於機場捷運全線車站（A20興南站除外）詢問處及仁海宮服務台同步開賣，限量發行1000組，此一卡通儲值卡的卡面以Q版「中壢媽」進行設計，有別於以往神明給人嚴肅的形象及感覺，款式可愛、吸睛又療癒，大人小孩都喜歡，媽祖粉絲絕對不能錯過！

中壢仁海宮董事長王介禧、桃園捷運公司經理張明義、中壢區長李日強、桃園郵局局長康嘉芳等人今日出席開賣記者會。

請繼續往下閱讀...

張明義表示，這款聯名紀念儲值卡結合捷運通勤便利與宗教文化信仰的祝福象徵，雙卡組合包含1張「仁海宮200週年一卡通儲值卡」與1張「祈福好運卡」。一卡通儲值卡以仁海宮今年建廟200週年為主題概念，Q版風格展現出濃厚的在地文化底蘊與現代感，不僅具備一卡通儲值與通勤功能，更蘊含媽祖庇佑、福運隨行的祝福意象，兼具收藏與實用的功能。

而「祈福好運卡」以平安符為設計概念，內建「近距離無線通訊（NFC）」功能，持卡人可使用手機感應，連結到仁海宮官網進行線上求籤、點燈、添香等祈福活動，讓傳統信仰融入數位生活，隨時隨地為自己與親友祈求平安與順心。

王介禧提到，這是桃捷公司繼今年7月26日攜手仁海宮與樂天桃猿職棒隊舉辦「2025媽祖趴」主題日活動，邀請「金媽祖（中壢媽）」首次搭乘機場捷運前往樂天桃園棒球場、推出「桃捷x中壢媽紀念一日票」後，再推出聯名「桃捷x仁海宮200週年限量紀念儲值卡」，象徵「媽祖庇佑、平安出行」，具收藏價值，讓信仰、交通與生活更加緊密結合，陪伴民眾在每一次的旅程中，平安出發、幸福抵達。

另外，鄰近仁海宮的SOGO百貨中壢店響應這次活動推出限時加碼好康，今起凡出示「桃捷x仁海宮200週年紀念儲值卡」、SOGO百貨中壢店APP會員QR Code，以及SOGO百貨中壢店當日單筆滿500元發票，即可至9F贈獎處兌換限量「指定好禮」一份（共計200份），歡迎民眾趕快搭乘桃園捷運，享受聯名專屬購物禮遇！

「桃捷x仁海宮200週年紀念儲值卡」卡面以Q版「中壢媽」進行設計，款式可愛、吸睛又療癒。（記者李容萍攝）

「桃捷x仁海宮200週年紀念儲值卡」卡面以Q版「中壢媽」進行設計，款式可愛、吸睛又療癒。（記者李容萍攝）

「祈福好運卡」以平安符為設計概念，內建「近距離無線通訊（NFC）」功能，持卡人可使用手機感應，連結到仁海宮官網進行線上求籤、點燈、添香等祈福活動。（桃捷公司提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法