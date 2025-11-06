一群人才走得遠 幼教人員全國成立469個學習社群

教育部推動成立「幼教人員學習社群」，國立台中教育大學教授吳佩芳（左）進行圖片兌換溝通系統示範教學。（圖由教育部提供）

一群人走才走得遠！為打造友善融合的教保學習環境，教育部持續補助教保服務機構成立「學前融合教育教師專業學習社群」，鼓勵教保服務人員、學前特教教師及相關專業人員，自主選定融合教育議題進行深入探討，進一步提升其融合教育之專業知能，自109至114學年度，累計已成立469個學習社群。

聯合國推動普特共融，係指透過落實「聯合國身心障礙者權利公約（CRPD）」，讓身心障礙者（特教生）能與一般生（普教生）在教育、運動及社會生活中融合共處，不應將兩者視為分離，此概念的核心是確保身心障礙者享有參與權、獲得適當支持，並在尊重個體差異的環境下共同學習、生活，以達致真正的社會融合，但安排特殊孩子和一般孩子共同學習具有一定挑戰，教育部為此推動諸多配套策略。

教育部國教署組長王慧秋說明，教保服務人員、特教教師及相關專業人員等，是推動融合教育不可或缺的重要基石，期盼透過自主、自發組成的專業學習社群，支持所有教保人員能深入探究實務現場的專業議題，並透過社群的共同討論、實踐與省思，進行滾動式學習歷程，使所習得的知識與策略能夠應用於解決教學現場問題，打造次世代教師專業能力。

王慧秋表示，參與該計畫之社群，得視實際需求，採教學觀察與回饋、教學檔案製作、教學方法創新、教學媒材研發、行動研究、協同教學、案例探討或專題講座等多元方式運作；同時，為了鼓勵教保服務人員積極參與，各社群亦得核實申請教保專業知能研習時數。

以南投縣南投國小附設幼兒園為例，聚焦以實務現場的溝通領域教學困境為主題，成立2個跨專業學習社群，深入探究輔助溝通系統（AAC）及圖片兌換溝通系統（PECS）的理論、應用策略與實際操作方式，透過專業講座、案例研討、教學媒材實作及經驗交流等多元方式，有效拉近理論與教學實務現場的距離，也讓來自不同場域的社群成員能更了解彼此的角色與職責，進而發展出獨具地方特色的實務運作模式，用以支持園內身心障礙幼兒的溝通效能，增進融合教育的實質效益。

教育部推動成立「幼教人員學習社群」，社群成員學習製作圖片交換系統的溝通板。（圖由教育部提供）

