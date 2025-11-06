毛小孩帶財！花3700多元抽中「彰化GO購」潮車大獎

彰化市張小姐在寵物店花3700多元，抽中「彰化GO購」SUZUKI JIMNY，縣長王惠美親自致電確認並恭喜。（記者劉曉欣攝）

「2025彰化GO購」今天（6日）舉辦第2次抽獎活動，最大獎是價值超過86萬元的SUZUKI JIMNY潮車，抽中得主的是在彰化市的張小姐，憑著在寵物店消費3700多元收據拿到大獎，張小姐狂喜大喊「不可能」，沒想到養毛小孩，還意外抽中一輛新車。

因應全民普發1萬元，彰化縣長王惠美當場宣布加碼與延長，也就是活動時間延長到12月31日，登錄時間延長到明年（2026年）1月5日，抽獎時間為明年1月7日，也是這次活動最後一次抽獎，除了最大獎有市價近200萬元的Kia EV6 Air電動車，再加碼抽一部超過86萬元的SUZUKI JIMNY潮車、100位現金1萬元，以及iPhone 17等多項獎品。

請繼續往下閱讀...

今天現場抽中最大獎時，得獎的張小姐一下子反應不過來，後來發現抽到一輛車子，突然欣喜若狂的說「不可能」，全場都認為，這真是印證了毛小孩帶財的說法，也提醒民眾，索取收據也可以參加活動，有登錄就有機會中獎。今天抽出的得獎者將會在官網公告，隔日發出中獎訊息與領獎通知的電子郵件，不會打電話通知。

縣府強調，上個月有台灣設計展，這個月還有「田中馬」、「鹿港馬」，以及媽祖祈福文化節，只要在活動舉辦期間在特定鄉鎮消費滿500元，就可以有額外多一組抽獎序號，增加抽獎機會。

彰化市張小姐在寵物店花3700多元，抽中「彰化GO購」SUZUKI JIMNY，縣長王惠美親自致電確認並恭喜。（記者劉曉欣攝）

「彰化GO購」第二次抽獎加碼的大禮包。（記者劉曉欣攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法